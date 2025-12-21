Language
    'धार्मिक स्वतंत्रता के लिए खतरा', न्यूजीलैंड में नगर कीर्तन का विरोध; इस सिख नेता ने विदेश मंत्री से लगाई गुहार 

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 11:15 PM (IST)

    शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने न्यूजीलैंड के साउथ ऑकलैंड में सिख नगर कीर्तन जुलूस में रुकावट की निंदा की। उन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता ...और पढ़ें

    न्यूजीलैंड में नगर कीर्तन का विरोध।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वरिष्ठ सिख नेता और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने रविवार को न्यूजीलैंड के साउथ ऑकलैंड में एक शांतिपूर्ण सिख नगर कीर्तन जुलूस में रुकावट की निंदा की और धार्मिक स्वतंत्रता और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए पैदा हुए खतरे पर चिंता जताई।

    एक्स पर घटना का वीडियो शेयर करते हुए बादल ने कहा, “नगर कीर्तन एक पवित्र सिख परंपरा है - यह एक खुशी का धार्मिक जुलूस है जिसमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के भजन गाए जाते हैं, जो भक्ति, एकता और पूरी मानवता के साथ आशीर्वाद बांटने को बढ़ावा देता है। मुझे यह देखकर खुशी हुई कि सिख समुदाय ने उकसावे के बावजूद भी बहुत संयम और शांति से जवाब दिया - जो गुरु साहिब की 'चढ़दी कला' और 'सरबत दा भला' की शिक्षाओं के अनुरूप है।”

    बादल ने विदेश मंत्री से लगाई गुहार

    उन्होंने आगे कहा, "इस तरह की धमकी धार्मिक स्वतंत्रता और सार्वभौमिक भाईचारे की भावना के लिए खतरा है।" बादल ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी इस मामले में दखल देने और भारतीय समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यूजीलैंड सरकार के साथ यह मामला उठाने का आग्रह किया।

    क्या है मामला?

    शनिवार को न्यूजीलैंड में एक सिख धार्मिक जुलूस को 'पैट्रियट' प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने बाधित कर दिया था। NZ हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार, यह समूह राजनीतिक नेता ब्रायन तमाकी के डेस्टिनी चर्च से जुड़ा था, जो एक ईसाई कट्टरपंथी धार्मिक संगठन है।

    तमाकी के सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में, खुद को न्यूजीलैंड का सच्चा देशभक्त कहने वाले एक ग्रुप के सदस्य सड़क पर जा रहे सिख जुलूस का सामना करते दिखे।

    इस ग्रुप ने खुद को "कीवी जीवन शैली के संरक्षक। आस्था, झंडे और परिवार के रक्षक" बताया और कहा कि वे "वैश्वीकरण, बड़े पैमाने पर आप्रवासन और जागरूक विचारधारा" का विरोध करते हैं।

