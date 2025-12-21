'धार्मिक स्वतंत्रता के लिए खतरा', न्यूजीलैंड में नगर कीर्तन का विरोध; इस सिख नेता ने विदेश मंत्री से लगाई गुहार 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वरिष्ठ सिख नेता और शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने रविवार को न्यूजीलैंड के साउथ ऑकलैंड में एक शांतिपूर्ण सिख नगर कीर्तन जुलूस में रुकावट की निंदा की और धार्मिक स्वतंत्रता और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए पैदा हुए खतरे पर चिंता जताई।

एक्स पर घटना का वीडियो शेयर करते हुए बादल ने कहा, “नगर कीर्तन एक पवित्र सिख परंपरा है - यह एक खुशी का धार्मिक जुलूस है जिसमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के भजन गाए जाते हैं, जो भक्ति, एकता और पूरी मानवता के साथ आशीर्वाद बांटने को बढ़ावा देता है। मुझे यह देखकर खुशी हुई कि सिख समुदाय ने उकसावे के बावजूद भी बहुत संयम और शांति से जवाब दिया - जो गुरु साहिब की 'चढ़दी कला' और 'सरबत दा भला' की शिक्षाओं के अनुरूप है।”

बादल ने विदेश मंत्री से लगाई गुहार उन्होंने आगे कहा, "इस तरह की धमकी धार्मिक स्वतंत्रता और सार्वभौमिक भाईचारे की भावना के लिए खतरा है।" बादल ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी इस मामले में दखल देने और भारतीय समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यूजीलैंड सरकार के साथ यह मामला उठाने का आग्रह किया।