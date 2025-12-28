तेलंगाना के संयंत्र में विस्फोट, सिगाची इंडस्ट्रीज के सीईओ गिरफ्तार
तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में सिगाची इंडस्ट्रीज के दवा संयंत्र में हुए विस्फोट मामले में कंपनी के प्रबंध निदेशक और सीईओ अमित राज सिन्हा को गिरफ्तार ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में सिगाची इंडस्ट्रीज के दवा संयंत्र में इस साल जून में हुए विस्फोट के मामले में इस कंपनी के शीर्ष अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है। इस दुर्घटना में 54 लोगों की मौत हो गयी थी।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
पुलिस ने रविवार को बताया कि इस दुर्घटना के मामले में आरोपित नंबर दो के रूप में नामजद सिगाची इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक और सीईओ अमित राज सिन्हा को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में दवा कंपनी के छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।