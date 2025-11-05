Language
    MP News: सीधी के युवक से गुजरात में बदसलूकी, बदमाश ने चटवाए पैर के तलवे और मारे चांटे; वीडियो से मचा हड़कंप

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 07:21 PM (IST)

    सीधी के एक युवक को गुजरात में एक बदमाश ने चाकू की नोक पर पैर के तलवे चटवाए और मारपीट की। घटना का वीडियो सामने आने के बाद युवक लापता है। परिजनों ने भोला भाई नामक व्यक्ति पर आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है।

    सीधी के युवक से गुजरात में बदसलूकी बदमाश ने चटवाए पैर के तलवे और मारे चांटे (फोटो सोर्स- जेएनएन)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सीधी के एक युवक से गुजरात में बदमाश ने पैर के तलवे चटवाए। चाकू की नोक पर धमकाया। चांटे मारे और बाल भी खींचे। इसके बाद से युवक लापता हो गया। इसके दो वीडियो सामने आए हैं।

    वीडियो गुजरात के सूरत में बनाए गए हैं। स्वजन का आरोप है कि काम के दौरान भोला भाई नाम के व्यक्ति ने उसे चाकू दिखाकर धमकाया और मारपीट भी की। वीडियो सामने आने के बाद युवक के पिता गुजरात रवाना होगए हैं।

    गुजरात गया था युवक

    बुधवार सुबह करीब 11 बजे परिवार बहरी थाना पहुंचा। उन्होंने थाना प्रभारी राजेश पांडेय को आवेदनदेकर बेटे को खोजने और सकुशल वापस लाने की गुहार लगाई। नकझर खुर्द गांव का रहने वाले 26 वर्षीय युवक गुजरात के सूरत में मजदूरी करने गया था।

    पहला वीडियो 4 नवंबर की रात उसके वॉट्सऐप और फेसबुक स्टेटस पर अपलोड हुआ। परिजनों का कहना है कि वीडियो सामने आने के बाद से उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ है। उससे संपर्क नहीं हो पा रहा। थाना प्रभारी राजेश पांडेय ने बताया कि परिवार की शिकायत और वीडियो के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।

    कहां का है वीडियो?

    उन्होंने यह भी कहा कि संबंधित वीडियो दूसरे राज्य (गुजरात) का प्रतीत होता है, इसलिए वरिष्ठ अधिकारियों को इस बारे में सूचित कर दिया गया है। पुलिस ने परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है।

