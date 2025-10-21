'केंद्र से एक रुपया भी नहीं मिला', इन्फ्रास्ट्रक्चर विवाद के बीच सिद्दरमैया ने क्यों कही ये बात?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दरमैया ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की अगुआई वाली केंद्र सरकार पर राज्य को एक रुपया न देने का आरोप लगाया और दिवाली से पहले लाए गए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) में सुधारों पर भी सवाल उठाए।

उन्होंने कर्नाटक के साथ हुए अन्याय पर राज्य के बीजेपी नेताओं की चुप्पी की भी आलोचना की और जानना चाहा कि उन्होंने यह मामला केंद्र के सामने क्यों नहीं उठाया। मुख्यमंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब राज्य सरकार सड़कों की खराब हालत और ट्रैफिक की समस्याओं को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रही है।

सिद्दरमैया ने क्या कहा? सिद्दरमैया ने कहा, "हमें केंद्र से एक रुपया भी नहीं मिलता। मुंबई और दिल्ली के अलावा, हम सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं; शहर में रहने वाले लोगों को पता होना चाहिए कि कर्नाटक केंद्र को जो भी रुपया देता है, उसमें से हमें टैक्स के तौर पर सिर्फ 14-15 पैसे ही वापस मिलते हैं। क्या यह काफी है?"

जीएसटी को लेकर क्या बोले सीएम? कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि अगर राज्य सरकार ज्यादा पैसे मांगती है तो मामले का राजनीतिकरण किया जाता है। उन्होंने कहा, "जीएसटी में भी उन्होंने आठ साल तक ज्यादा टैक्स वसूला और अब वे (प्रधानमंत्री नरेंद्र) मोदी की फोटो लगाकर कह रहे हैं कि यह दिवाली का गिफ्ट है। क्या यह इंसाफ है? क्या हमें उन्हें सबक नहीं सिखाना चाहिए? क्या यह कोई गिफ्ट भी है?"