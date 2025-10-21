बेंगलुरु इंफ्रास्ट्रक्चर पर तनातनी के बीच किरण मजूमदार ने डीके शिवकुमार से की मुलाकात, ऐसे हुआ स्वागत 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बायोकॉन की फाउंडर किरण मजूमदार शॉ ने आज सुबह बेंगलुरु में कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से उनके घर पर मुलाकात की। बताया गया कि किरण मजूमदार ने दोनों नेताओं को अपने भतीजे की शादी का न्योता दिया है।

इस मुलाकात की चर्चा इस वजह से और हो रही है क्योंकि बायोकॉन की फाउंडर ने बेंगलुरु इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सवाल उठाए थे और कांग्रेस के मंत्रियों के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी। डीके शिवकुमार ने दी मुलाकात की जानकारी हालांकि किरण मजूमदार ने मीडिया से बातचीत नहीं की, लेकिन डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा कि उन्होंने बेंगलुरु की ग्रोथ, इनोवेशन और कर्नाटक की विकास गाथा के आगे के रास्ते पर दिलचस्प चर्चा की।