बेंगलुरु इंफ्रास्ट्रक्चर पर तनातनी के बीच किरण मजूमदार ने डीके शिवकुमार से की मुलाकात, ऐसे हुआ स्वागत
बायोकॉन की फाउंडर किरण मजूमदार शॉ ने कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से मुलाकात की और उन्हें अपने भतीजे की शादी का न्योता दिया। यह मुलाकात बेंगलुरु के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुई बहस के बीच हुई है, जिस पर शॉ ने सवाल उठाए थे। शिवकुमार ने पहले शॉ की आलोचना की थी, लेकिन बाद में उन्होंने बेंगलुरु के विकास पर चर्चा की बात कही।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बायोकॉन की फाउंडर किरण मजूमदार शॉ ने आज सुबह बेंगलुरु में कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार से उनके घर पर मुलाकात की। बताया गया कि किरण मजूमदार ने दोनों नेताओं को अपने भतीजे की शादी का न्योता दिया है।
इस मुलाकात की चर्चा इस वजह से और हो रही है क्योंकि बायोकॉन की फाउंडर ने बेंगलुरु इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर सवाल उठाए थे और कांग्रेस के मंत्रियों के बीच तीखी बहस देखने को मिली थी।
डीके शिवकुमार ने दी मुलाकात की जानकारी
हालांकि किरण मजूमदार ने मीडिया से बातचीत नहीं की, लेकिन डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में कहा कि उन्होंने बेंगलुरु की ग्रोथ, इनोवेशन और कर्नाटक की विकास गाथा के आगे के रास्ते पर दिलचस्प चर्चा की।
डीके शिवकुमार ने की थी शॉ की आलोचना
इससे पहले, शिवकुमार ने शॉ की आलोचना की, जिसमें सड़कों की हालत भी शामिल है। इसे उन्होंने पर्सनल एजेंडा बताया था और सवाल किया था कि जब कर्नाटक में बीजेपी सत्ता में थी, तब ऐसे मुद्दे क्यों नहीं उठाए गए।
इसके जवाब में शॉ ने कहा कि उन्होंने बीजेपी और जेडीएस के राज में भी बेंगलुरु में बिगड़ते इंफ्रास्ट्रक्चर की आलोचना की थी। उन्होंने कहा, "हमारा एजेंडा साफ है, सड़कों को साफ करना और उन्हें ठीक करना।"
