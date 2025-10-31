Language
    शिवसेना नेता संजय राउत की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 03:08 PM (IST)

    शिवसेना (यूबीटी) नेता संजय राउत स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने अपने समर्थकों को एक पत्र लिखकर सूचित किया कि उन्हें दो महीने के लिए सार्वजनिक जीवन से दूर रहना होगा। डॉक्टरों ने उन्हें भीड़ से बचने की सलाह दी है। राउत का मुंबई के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है।

    राज्यसभा सांसद संजय राउत। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शिवसेना (यूबीटी) नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत के स्वास्थ्य को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। तबियत बिगड़ने के बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इतना ही नहीं वह दो महीने तक सार्वजनिक जीवन से भी दूर रहेंगे। संजय राउत ने अपने कार्यकर्ताओं को एक भावुक पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दी है।

    संजय राउत ने कहा, "जय महाराष्ट्र! सभी मित्रों, परिवार और कार्यकर्ताओं से विनम्र निवेदन है, आप सभी ने हमेशा मुझ पर विश्वास किया है और मुझे प्यार दिया है, लेकिन अब अचानक पता चला है कि मेरे स्वास्थ्य में कुछ गंभीर गिरावट आई है। इलाज चल रहा है, मैं जल्द ही इससे उबर जाऊंगा। चिकित्सकीय सलाह के अनुसार, मुझे बाहर जाने और भीड़ में घुलने-मिलने से मना किया गया है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मुझे विश्वास है कि मैं ठीक हो जाऊंगा और नए साल में आपसे मिलने आऊंगा। आपका प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे।"

    गले में तकलीफ की वजह से कुछ दिन पहले भी हुए थे अस्पताल में भर्ती

    सूत्रों की अगर मानें तो राउत का इलाज मुंबई के एक प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है लेकिन बीमारी का सटीक कारण अभी पता नहीं चला है। कुछ दिन पहले भी संजय राउत को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, तब उन्हें गले में तकलीफ बताई गई थी। एक बार फिर उनकी तबियत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया और इस बार वह दो महीने के लिए सार्वजनिक जीवन से दूर रहेंगे।

