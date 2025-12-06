Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारत में कब तक रहेंगी शेख हसीना? जयशंकर ने बताया क्या है सरकार का अगला प्लान

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Sat, 06 Dec 2025 03:31 PM (IST)

    विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शेख हसीना के कार्यकाल पर कहा कि यह बांग्लादेश की जनता तय करेगी। भारत, बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया भारत में शेख हसीना कब तक रहेंगी।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का भारत में रहना उनका निजी फैसला है। यह उन हालातों से प्रभावित है, जिनकी वजह से उन्हें देश छोड़कर आना पड़ा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, बांग्लादेश की अपदस्थ पीएम शेख हसीना पिछले साल ढाका में छात्र विद्रोह के दौरान देश छोड़कर भारत आ गई थीं। 78 साल की हसीना को पिछले महीने ढाका में एक स्पेशल ट्रिब्यूनल ने उनकी गैरमौजूदगी में मौत की सजा सुनाई है।

    वहीं, जब विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछा गया कि क्या शेख हसीना जब तक चाहें वह भारत में रह सकती हैं, इसके जवाब में विदेश मंत्री ने कहा कि यह एक अलग मुद्दा है, वह यहां एक खास हालात में आई थीं और मुझे लगता है कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ, उसमें साफ तौर पर उन हालात का एक फैक्टर है। लेकिन फिर, यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में उन्हें अपना मन बनाना होगा।

    भारत-बांग्लादेश के रिश्ते पर क्या बोले जयशंकर

    एक समाचार चैनल से बात करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि हमने सुना कि बांग्लादेश में लोगों को, खासकर जो अब सत्ता में हैं, पहले चुनाव कैसे होते थे, इससे दिक्कत थी। अब अगर मुद्दा चुनाव था, तो सबसे पहले निष्पक्ष चुनाव कराना होगा।

    इस कार्यक्रम में विदेश मंत्री ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रिश्तों के भविष्य के लिए उम्मीद जताते हुए अपनी बातों को रखा। उन्होंने कहा कि जहां तक हमारा सवाल है, हम बांग्लादेश के लिए शुभकामनाएं देते हैं। हम सोचते हैं कि एक डेमोक्रेटिक देश के तौर पर, कोई भी डेमोक्रेटिक देश डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ज़रिए लोगों की इच्छा पूरी होते देखना पसंद करता है।

    यह भी पढ़ें- 'वीजा जारी करना किसी सरकार का संप्रभु अधिकार होता है', अमेरिका के फैसले पर जयशंकर का बयान

    यह भी पढ़ें- 'भारत-रूस के संबंधों पर किसी देश का वीटो नहीं', पुतिन की यात्रा से नाराज US को जयशंकर की दो टूक