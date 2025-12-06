भारत में कब तक रहेंगी शेख हसीना? जयशंकर ने बताया क्या है सरकार का अगला प्लान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का भारत में रहना उनका निजी फैसला है। यह उन हालातों से प्रभावित है, जिनकी वजह से उन्हें देश छोड़कर आना पड़ा।

दरअसल, बांग्लादेश की अपदस्थ पीएम शेख हसीना पिछले साल ढाका में छात्र विद्रोह के दौरान देश छोड़कर भारत आ गई थीं। 78 साल की हसीना को पिछले महीने ढाका में एक स्पेशल ट्रिब्यूनल ने उनकी गैरमौजूदगी में मौत की सजा सुनाई है।

वहीं, जब विदेश मंत्री एस जयशंकर से पूछा गया कि क्या शेख हसीना जब तक चाहें वह भारत में रह सकती हैं, इसके जवाब में विदेश मंत्री ने कहा कि यह एक अलग मुद्दा है, वह यहां एक खास हालात में आई थीं और मुझे लगता है कि उनके साथ जो कुछ भी हुआ, उसमें साफ तौर पर उन हालात का एक फैक्टर है। लेकिन फिर, यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में उन्हें अपना मन बनाना होगा।

भारत-बांग्लादेश के रिश्ते पर क्या बोले जयशंकर एक समाचार चैनल से बात करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि हमने सुना कि बांग्लादेश में लोगों को, खासकर जो अब सत्ता में हैं, पहले चुनाव कैसे होते थे, इससे दिक्कत थी। अब अगर मुद्दा चुनाव था, तो सबसे पहले निष्पक्ष चुनाव कराना होगा।