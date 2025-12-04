'वीजा जारी करना किसी सरकार का संप्रभु अधिकार होता है', अमेरिका के फैसले पर जयशंकर का बयान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि वीजा जारी करना किसी सरकार का संप्रभु अधिकार होता है और अमेरिका अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों के आकलन के आधार पर वीजा पर निर्णय लेने का अधिकार रखता है।

उन्होंने कहा कि अमेरिका ने हाल ही में कई घोषणाएं की हैं। इनमें नवीनतम घोषणा बुधवार को की गई जिसमें वीजा संबंधी निर्णय को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा निर्णय बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि जयशंकर की यह टिप्पणी अमेरिका द्वारा अपनी वीजा जांच प्रणाली को सख्त करने को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आई है।

सोशल मीडिया अकाउंट्स की होगी जांच इसमें आवेदकों के इंटरनेट मीडिया अकाउंट्स की जांच भी शामिल है। इस कदम से भारतीय आवेदकों पर भी असर पड़ने की संभावना है। जयशंकर ने उच्च सदन को बताया, ''वीजा जारी करना किसी सरकार का संप्रभु अधिकार होता है। जहां तक अमेरिका की बात है तो वहां की सरकार का मानना है कि प्रत्येक वीजा निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा निर्णय है। इसलिए, वे वीजा पर निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं, जो किसी व्यक्ति विशेष की स्थिति के अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा निहितार्थों के उनके आकलन पर आधारित होता है।''