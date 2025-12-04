Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'वीजा जारी करना किसी सरकार का संप्रभु अधिकार होता है', अमेरिका के फैसले पर जयशंकर का बयान

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Thu, 04 Dec 2025 11:30 PM (IST)

    विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने राज्यसभा में कहा कि वीजा जारी करना हर सरकार का अधिकार है और अमेरिका को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के अनुसार वीजा पर निर्णय लेने ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    वीजा जारी करना किसी सरकार का संप्रभु अधिकार होता है (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने गुरुवार को राज्यसभा में कहा कि वीजा जारी करना किसी सरकार का संप्रभु अधिकार होता है और अमेरिका अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों के आकलन के आधार पर वीजा पर निर्णय लेने का अधिकार रखता है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उन्होंने कहा कि अमेरिका ने हाल ही में कई घोषणाएं की हैं। इनमें नवीनतम घोषणा बुधवार को की गई जिसमें वीजा संबंधी निर्णय को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा निर्णय बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि जयशंकर की यह टिप्पणी अमेरिका द्वारा अपनी वीजा जांच प्रणाली को सख्त करने को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आई है।

    सोशल मीडिया अकाउंट्स की होगी जांच

    इसमें आवेदकों के इंटरनेट मीडिया अकाउंट्स की जांच भी शामिल है। इस कदम से भारतीय आवेदकों पर भी असर पड़ने की संभावना है। जयशंकर ने उच्च सदन को बताया, ''वीजा जारी करना किसी सरकार का संप्रभु अधिकार होता है। जहां तक अमेरिका की बात है तो वहां की सरकार का मानना है कि प्रत्येक वीजा निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा निर्णय है। इसलिए, वे वीजा पर निर्णय लेने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं, जो किसी व्यक्ति विशेष की स्थिति के अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा निहितार्थों के उनके आकलन पर आधारित होता है।''

    जयशंकर ने कहा, ''इसके अलावा, उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह भी कहा है कि जहां तक छात्र वीजा का सवाल है, तो वे सभी आवेदकों से अपनी इंटरनेट मीडिया सेटिंग्स को गोपनीयता सेटिंग्स से सार्वजनिक सेटिंग्स में समायोजित करने के लिए कहेंगे ताकि वे उन लोगों की इंटरनेट मीडिया पो¨स्टग की जांच कर सकें जिनके पास संभावित रूप से या वास्तव में अमेरिका में वीजा है। यह एक ऐसा रुख है जो उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनाया है।''

    पुतिन के प्लेन में क्यों लिखा होता है 'РОССИЯ', क्या है इसका मतलब? एक-एक शब्द का है ये अर्थ