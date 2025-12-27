Language
    प्रधानमंत्री की हार, भारत की हार... विदेश नीति किसी दल की नहीं; थरूर का बड़ा बयान

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 10:53 AM (IST)

    कांग्रेस नेता शशि थरूर ने प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करते हुए कहा कि विदेश नीति भारत की होती है, किसी पार्टी की नहीं। उन्होंने पीएम की हार को देश की ...और पढ़ें

    कांग्रेस नेता शशि थरूर। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस नेता शशि थरूर एक बार फिर चर्चा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि विदेश नीति भाजपा या कांग्रेस की नहीं, बल्कि भारत की होती है। अगर प्रधानमंत्री हारते हैं, तो यह पूरे देश की हार है और पीएम मोदी की हार का जश्न मनाना भी भारत की हार का जश्न मनाने जैसा ही है।

    शशि थरूर ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के शब्दों में कहा, "अगर भारत मर गया, तो फिर कौन जिंदा रहेगा?" साथ ही उन्होंने पाकिस्तान से आने वाले खतरे से भी देश के आगाह किया है।

    पाकिस्तान पर क्या बोले शशि थरूर?

    इंडिया टुडे से बातचीत के दौरान शशि थरूर ने कहा, "पाकिस्तान तेजी से अपनी रणनीति में बदलाव कर रहा है। पहले ड्रोन,रॉकेट और मिसाइल हमले करने वाला पाकिस्तान अब हाइपरसोनिक मिसाइल पर जोर दे रहा है। पाकिस्तान छिप कर हमला करने की ओर अग्रसर है, जिसे हम किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं।"

    पाकिस्तान की पोल खोलते हुए शशि थरूर ने कहा, "पाकिस्तान में सरकार के पास नाम मात्र की ताकत है। वहां कि असली ताकत सेना के हाथों में है। पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट 2.7 फीसदी है। आर्थिक हालत खराब होने के बाद पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मदद पर निर्भर है।"

    वैश्विक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि अनियंत्रित खतरों से कैसे निपटा जाए? बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच हुए रक्षा समझौते भारत के लिए एक नई चुनौती हैं। कई लोग खुलेआम पूर्वोत्तर राज्यों को भारत से अलग करने की धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISIS ने पहले भी बांग्लादेश का फायदा उठाकर भारत को चोट पहुंचाती रही है।

    भारत उभरती शक्ति: शिश थरूर

    शशि थरूर ने कहा कि बेशक वैश्विक स्तर पर हम अभी बड़ी आवाज बनकर नहीं उभरे हैं, लेकिन हम यह कर सकते हैं। ग्लोबल साउथ इसमें हमारी मदद कर सकता है। तकनीकी मजबूती, साइबर स्पेस से लेकर अंतरिक्ष तक हम तरक्की कर रहे हैं। साथ ही अन्य देशों की भी हर संभव मदद कर रहे हैं।