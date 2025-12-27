प्रधानमंत्री की हार, भारत की हार... विदेश नीति किसी दल की नहीं; थरूर का बड़ा बयान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस नेता शशि थरूर एक बार फिर चर्चा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि विदेश नीति भाजपा या कांग्रेस की नहीं, बल्कि भारत की होती है। अगर प्रधानमंत्री हारते हैं, तो यह पूरे देश की हार है और पीएम मोदी की हार का जश्न मनाना भी भारत की हार का जश्न मनाने जैसा ही है।

शशि थरूर ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू के शब्दों में कहा, "अगर भारत मर गया, तो फिर कौन जिंदा रहेगा?" साथ ही उन्होंने पाकिस्तान से आने वाले खतरे से भी देश के आगाह किया है। पाकिस्तान पर क्या बोले शशि थरूर? इंडिया टुडे से बातचीत के दौरान शशि थरूर ने कहा, "पाकिस्तान तेजी से अपनी रणनीति में बदलाव कर रहा है। पहले ड्रोन,रॉकेट और मिसाइल हमले करने वाला पाकिस्तान अब हाइपरसोनिक मिसाइल पर जोर दे रहा है। पाकिस्तान छिप कर हमला करने की ओर अग्रसर है, जिसे हम किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं।"

पाकिस्तान की पोल खोलते हुए शशि थरूर ने कहा, "पाकिस्तान में सरकार के पास नाम मात्र की ताकत है। वहां कि असली ताकत सेना के हाथों में है। पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट 2.7 फीसदी है। आर्थिक हालत खराब होने के बाद पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मदद पर निर्भर है।"