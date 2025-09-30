'भारी दिक्कत होगी', एअर इंडिया एक्सप्रेस ने केरल के लिए उठाया ऐसा कदम कि नाराज हो गए शशि थरूर

Language
    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 02:00 AM (IST)

    कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एअर इंडिया द्वारा केरल की उड़ानों में कटौती पर नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के व्यापार और पर्यटन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। थरूर ने टाटा समूह को टैग करते हुए कहा कि केरल एक व्यस्त विमानन केंद्र है और सेवाओं में कटौती से यात्रियों को परेशानी होगी। उन्होंने एअर इंडिया के एमडी को पत्र लिखकर चिंता जताई।

    कांग्रेस सांसद ने एअर इंडिया एक्सप्रेस को लेकर जताई नाराजगी। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद शशि थरूर एअर इंडिया की केरल आने-जाने वाली उड़ानों में कटौती को लेकर नाराज हैं। उन्होंने कहा कि इससे राज्य के व्यापार और पर्यटन पर असर पड़ेगा और यात्री अनिवार्य रूप से दूसरी एयरलाइनों की ओर रुख करेंगे।

    उन्होंने चेतावनी दी कि भले ही यह एयरलाइन उनकी पसंदीदा हो, लेकिन वे भी अपना मन बदल सकते हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, "एअर इंडिया को केरल को एक उपेक्षित राज्य समझना बंद करना होगा।" एअर इंडिया एक्सप्रेस, एअर इंडिया समूह की कम लागत वाली शाखा है जिसका स्वामित्व टाटा के पास है।

    एक्स पर पोस्ट में टाटा को किया टैग

    सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर टाटा को टैग करते हुए एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि केरल देश के सबसे व्यस्त विमानन केंद्रों में से एक है, जहां अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की आवाजाही बहुत अधिक है, खासकर खाड़ी क्षेत्र में।

    पोस्ट में लिखा गया है, "इस समय सेवाओं में किसी भी प्रकार की कटौती से प्रवासी श्रमिकों, छात्रों, पर्यटकों और परिवारों को गंभीर कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, साथ ही व्यापार और पर्यटन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।"

    तिरुवनंतपुरम से सांसद ने कहा, "भारत में सबसे लंबी एकल-क्षेत्र उड़ान (दिल्ली से तिरुवनंतपुरम) पर बिजनेस-क्लास सेवाएं वापस लेने से पहले ही जले पर नमक छिड़कने जैसा काम हो गया है।"

    एअर इंडिया के एमडी को लिखी चिट्ठी

    उन्होंने आगे कहा, "मैंने आगामी शीतकालीन कार्यक्रम में केरल के हवाई अड्डों से एअर इंडिया एक्सप्रेस सेवाओं के बड़े पैमाने पर रद्द होने की रिपोर्टों पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करने के लिए एअर इंडिया के एमडी कैंपबेल विल्सन को पत्र लिखा है। व्यापक रूप से प्रसारित मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अक्टूबर के अंत और मार्च के बीच तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, कोझिकोड और कन्नूर से बड़ी संख्या में उड़ानें वापस ली जा रही हैं।"

    पूर्व केंद्रीय मंत्री ने पोस्ट में कहा, "मैंने सार्वजनिक रूप से एअर इंडिया को अपनी पसंदीदा एयरलाइन बताया था। लेकिन जब तथ्य बदलते हैं तो राय भी बदल सकती है। मुझे उम्मीद है कि सभी संबंधित पक्ष इस पर ध्यान देंगे।"

