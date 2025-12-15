'महात्मा गांधी की विरासत का अपमान न करें...', मनरेगा के नाम बदलने पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने किसे सुनाया

कांग्रेस ने जताया कड़ा विरोध

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने इसे गांधीजी का अपमान बताया। उन्होंने पोस्ट में कहा कि संघ की शताब्दी पर गांधी का नाम मिटाना उन लोगों की खोखली और पाखंडी सोच दिखाता है जो विदेश में मोदी जी की तरह बापू को श्रद्धांजलि देते हैं। खरगे ने आगे कहा कि गरीबों के अधिकारों से घबराने वाली सरकार मनरेगा पर हमला कर रही है। कांग्रेस संसद और सड़क पर इस घमंडी सरकार के गरीब-विरोधी फैसले का पुरजोर विरोध करेगी।

प्रियंका गांधी वाद्रा ने भी सवाल उठाया कि महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा है, जिन्हें देश का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। उन्होंने कहा कि नाम बदलने से स्टेशनरी और कागजी काम में काफी खर्च होता है। इसका मकसद क्या है? संसद चल नहीं रही, जरूरी मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही, समय और जनता के पैसे की बर्बादी हो रही है।