    'महाभारत में भी विद्रोह की आवाज...' ईसाईयों पर बढ़ते हमले को लेकर शशि थरूर ने केंद्र को घेरा

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 11:22 PM (IST)

    कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भारत में ईसाई समुदाय पर हो रहे हमलों की निंदा करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने महाभारत का हवाला देते हुए कह ...और पढ़ें

    चर्च के बाहर लिटिल सांता से मिलते हुए शशि थरूर

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ईसाइयों पर हमलों की रिपोर्टों पर चिंता जताई है। थरूर ने एक एक्स पोस्ट में कहा कि जब परंपराओं पर हमला होता है, तो यह हम सब पर हमला होता है।

    तिरुवनंतपुरम से सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने बताया कि केरल के पलक्कड़ में कैरोल गाने वाले एक ग्रुप पर हमला हुआ था, उन्होंने कहा, 'हमारे ईसाई भाइयों के साथ एकजुटता दिखाने की जरूरत है।'

    थरूर ने की हमलों की निंदा

    थरूर ने कहा, 'मेरे हिसाब से, यह एकजुटता बहुत जरूरी है। हम एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं जब देश के अलग-अलग हिस्सों में ईसाइयों पर हमले हो रहे हैं। केरल में भी, पलक्कड़ में कैरोल गाने वाले एक ग्रुप पर हमला हुआ, जो सच में चौंकाने वाला है।'

    एकजुटता दिखाने की जरूरत: थरूर

    थरूर ने कहा, 'जब हमारी परंपराओं पर हमला होता है, तो सिर्फ ईसाइयों पर ही हमला नहीं होता, बल्कि हम सब पर हमला होता है। हर भारतीय पर हमला होता है।

    पूजा और आस्था की आजादी की हमारी संवैधानिक गारंटी पर हमला हो रहा है। हम सभी को अपने ईसाई भाइयों के साथ एकजुटता से खड़ा होना चाहिए।'

    इन चार चर्चों का किया जिक्र 

    थरूर ने कहा कि वह हर क्रिसमस की शाम एक चर्च से दूसरे चर्च जाते हैं, हालांकि इस बार दिल्ली से उनकी फ्लाइट लेट होने की वजह से वह सिर्फ चार चर्च ही जा पाए।

    उन्होंने कहा, 'इस साल, मेरी फ्लाइट दिल्ली से लेट थी, इसलिए मैं सिर्फ चार चर्च ही जा पाया, लेकिन वहां जाना हमेशा बहुत खास होता है, कभी-कभी सिर्फ उपदेश का एक हिस्सा सुनने को मिलता है, लेकिन फिर भी सेंट जोसेफ कैथेड्रल में आधी रात की मास में शामिल होना बहुत अच्छा लगता है।'

    इसाई समुदाय पर बढ़ते हमले

    राजस्थान के नागौर में, एक प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल ने आरोप लगाया है कि बजरंग दल के सदस्य होने का दावा करने वाले लोगों के एक समूह ने संस्थान में क्रिसमस समारोह को लेकर बच्चों और कर्मचारियों को धमकी दी।

    यूपी के बरेली में, बजरंग दल के सदस्यों ने सेंट अल्फोंसस कैथेड्रल चर्च के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और 'हनुमान चालीसा' का पाठ किया, यह आरोप लगाते हुए कि चर्च द्वारा आयोजित एक क्रिसमस कार्यक्रम के दौरान हिंदू धर्म और समाज को आपत्तिजनक तरीके से दिखाया गया था।

    शशि थरूर का बीजेपी पर हमला

    शशि थरूर ने बीजेपी का नाम लिए बिना, केंद्र में सत्ता में मौजूद एक पार्टी के जिम्मेदार नेतृत्व से इन हमलों की निंदा करने का आग्रह किया।

    'महाभारत में, जब दुशासन ने कौरव दरबार में, शिक्षकों, बड़ों और पांडवों की मौजूदगी में पांचाली की इज्जत लूटने की कोशिश की, तो भी भीष्म चुप रहे।

    उस पल, विरोध की अकेली आवाज पांडवों की तरफ से नहीं, बल्कि कौरवों के बीच से उठी। थरूर ने X पर पोस्ट किया, 'दुर्योधन के भाई विकर्ण ने आवाज उठाई और कहा, 'बड़े भाई दुर्योधन, यह अन्याय है, यह अधर्म है।'