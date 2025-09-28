Language
    'इडली तेंडुलकर की सेंचुरी जैसी...', सोशल मीडिया पर साउथ इंडियन नाश्ते पर छिड़ी बहस; थरूर का जवाब वायरल

    By Digital Desk Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 10:37 PM (IST)

    साउथ इंडियन नाश्ता अपनी सादगी और स्वाद के लिए जाना जाता है खासकर इडली जो नारियल की चटनी और सांभर के साथ बहुत पसंद की जाती है। हाल ही में सोशल मीडिया पर इडली-डोसा को लेकर बहस छिड़ गई। शशि थरूर ने इडली की आलोचना का जवाब अनोखे अंदाज में दिया और उसे बादल जैसा फुसफुसाहट जैसा बताया।

    सोशल मीडिया पर साउथ इंडियन नाश्ते पर छिड़ी बहस (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। साउथ इंडियन नाश्ता अपने स्वाद और सादगी के लिए मशहूर है। चाहे फूली-फूली इडली हो, खस्ता डोसा, नरम उत्तपम या फिर पोंगल, हर व्यंजन लोगों का दिल जीत लेता है। खासकर इडली, जिसे नारियल की चटनी और गरमा-गरम सांभर के साथ खाया जाए तो प्लेट पर सुकून जैसा लगता है।

    हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसी इडली-डोसा को लेकर बहस छिड़ गई। एक यूजर ने शिकायत की कि केरल में नाश्ते के लिए इडली-डोसा ही क्यों, और कुछ क्यों नहीं मिलता? वहीं एक अन्य यूजर ने इडली को स्टीम्ड रिग्रेट तक कह दिया।

    थरूर का इडली पर कविता

    शब्दों के जादूगर कहे जाने वाले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस आलोचना का अनोखे अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने लिखा, "बेचारा कभी अच्छी इडली खाई ही नहीं। एक शानदार इडली तो बादल जैसी होती है, फुसफुसाहट जैसी, इंसान की सभ्यता का सपना जैसी।"

    थरूर यहीं नहीं रुके। उन्होंने इडली को लेकर एक तरह की कविता जैसी पोस्ट लिख डाली। उन्होंने लिखा, "इडली एक नाजुक, हल्की-फुल्की डिश है जो चावल और दाल से बनी है। सही साथ मिले तो यह बेथोवेन की सिम्फनी, टेगौर का गीत, हुसैन की पेंटिंग और तेंडुलकर की सेंचुरी जैसी लगती है।"

    लोगों ने थरूर की प्रशंसा की

    उन्होंने कहा कि इडली को रिग्रेट कहना दरअसल आत्मा और स्वाद दोनों की कमी को दर्शाता है। थरूर का यह ट्वीट देखते ही देखते वायरल हो गया। एक यूजर ने लिखा, "लगता है हर इडली थरूर की बात सुनकर शरमा रही होगी।"

