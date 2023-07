'जयशंकर एक योग्य विदेश मंत्री... किसी तरह का मतभेद नहीं', अचानक शशि थरूर ने क्यों की तारीफ?

कांग्रेस नेता शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने लंदन में खालिस्तान समर्थकों द्वारा भारतीय ध्वज को उतारे जाने की घटना पर विदेश मंत्री (S Jaishankar) को लेकर की गई टिप्पणी पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनका विदेश मंत्री एस जयशंकर से किसी तरह का मतभेद नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने जयशंकर को एक योग्य विदेश मंत्री बताया है।

अचानक शशि थरूर ने क्यों की तारीफ?

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने लंदन में खालिस्तान समर्थकों द्वारा भारतीय ध्वज को उतारे जाने की घटना पर विदेश मंत्री को लेकर की गई टिप्पणी पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनका विदेश मंत्री एस जयशंकर से किसी तरह का मतभेद नहीं है। साथ ही उन्होंने जयशंकर को एक योग्य विदेश मंत्री बताया है। क्या है पूरा मामला? दरअसल, विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा था कि पश्चिम देशों को दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में टिप्पणी करने की गलत आदत है। विदेश मंत्री ने कहा था कि पश्चिम को लगता है कि वह कुछ भी बोल सकते हैं। इस पर शशि थरूर ने विदेश मंत्री को शांत रहने की सलाह दी थी। थरूर ने कहा था कि हर टिप्पणी पर कमेंट करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद इस मामले पर विवाद शुरू हो गया था। शशि थरूर ने जयशंकर को बताया योग्य अब इस मामले में शशि थरूर ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि वह एस जयशंकर को एक योग्य विदेश मंत्री मानते हैं। थरूर ने कहा कि जयशंकर को उन्होने जो सलाह दी थी, उसे गलत तरीके से लिया गया। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने ट्वीट किया मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बताया कि मैंने विदेश मंत्री को खालिस्तान समर्थकों को लेकर की गई टिप्पणी पर शांत रहने को कहा था, जबकि ऐसा नहीं है। शशि थरूर ने दी सफाई शशि थरूर ने कहा कि लंदन में जब खालिस्तान समर्थकों ने ऐसा किया तो, उन्होंने खुद विदेश मंत्रालय से नाराजगी व्यक्त की थी। उन्होंने कहा कि उस समय इस घटना पर आक्रोशित होना ही सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया थी। उन्होंने कहा कि मेरे बयानों को गलत तरीके से पेश किया गया। शशि थरूर ने कहा बिना उकसावे के विदेशों की आंखों में धूल झोंकना हमारी आदत नहीं है। झंडा फहराने की घटना एक उकसावे की घटना थी और भारत की प्रतिक्रिया उचित थी। इस पर विदेश मंत्री से मेरा कोई मतभेद नहीं है। मैं उन्हें एक मित्र और एक कुशल एवं योग्य विदेश मंत्री मानता हूं।

