गुजरात में गोदारा-बॉक्सर गिरोह का शार्पशूटर गिरफ्तार, हरियाणा में था वांटेड

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। गुजरात एटीएस और कच्छ पूर्वी पुलिस की संयुक्त टीम ने रोहित गोदारा-नवीन बॉक्सर गिरोह से जुड़े एक शार्पशूटर को गिरफ्तार किया है। एक अधिकारी ने बताया कि मूलरूप से हरियाणा के काकरोली निवासी विकास उर्फ गोलू शेओरान को उसकी गतिविधियों और छिपने के ठिकाने के बारे में मिली खुफिया जानकारी के आधार पर कच्छ जिले के रापर कस्बे से गिरफ्तार किया गया।

एटीएस ने कहा है कि शेओरान रोहित गोदारा-नवीन बॉक्सर गिरोह का सक्रिय सदस्य है। यह उत्तर भारत में कई अपराधों में शामिल एक आपराधिक गिरोह है। वह रोहतक निवासी लवजीत की हत्या में शामिल है, जिसे चार सितंबर को हरियाणा के भिवानी शहर में अदालत परिसर के अंदर से गोली मारी गई थी। शेओरान और उसके साथियों अजय और रोहित ने करीब से गोलीबारी की।

क्या है आरोप? आरोप है कि इस्तेमाल किए गए हथियार रोहित गोदारा ने मुहैया कराए थे। रोहित गोदारा-नवीन बाक्सर गिरोह के कई सदस्यों के खिलाफ भिवानी के एक पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला दर्ज किया गया है। घटना के बाद आरोपित गिरोह के सरगनाओं के निर्देश पर भूमिगत हो गया था। रापर में शरण लिए हुए था।