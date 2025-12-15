Language
    गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई: अब एक साल तक तिहाड़ से बाहर नहीं लाया जाएगा, जेल में ही होगी पूछताछ

    By Rakesh Kumar Singh Edited By: Sonu Suman
    Updated: Mon, 15 Dec 2025 10:25 PM (IST)

    सुरक्षा कारणों से गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को एक साल तक तिहाड़ जेल से बाहर पूछताछ के लिए नहीं ले जाया जा सकेगा। गृह मंत्रालय ने पटियाला हाउस कोर्ट के नि ...और पढ़ें

    Hero Image

    अनमोल बिश्नोई को एक साल तक तिहाड़ जेल से बाहर पूछताछ के लिए नहीं ले जाया जा सकेगा।

    जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। सुरक्षा कारणों से कुख्यात गैंग्स्टर लारेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को एक साल तक तिहाड़ जेल से बाहर पूछताछ के लिए नहीं ले जाया जा सकेगा। अनमोल की याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट के निर्देश पर गृह मंत्रालय ने बीएनएस की धारा 300 के तहत यह आदेश जारी किया है। जिसके मुताबिक अनमोल का किसी भी राज्य की पुलिस या केंद्रीय एजेंसियां अगले एक साल तक ट्रांजिट रिमांड नहीं ले पाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अगर किसी राज्य अथवा केंद्रीय एजेंसियों को अनमोल से पूछताछ करने की जरूरत पड़ेगी तब उससे जेल में जाकर ही पूछताछ की जा सकेगी। लारेंस बिश्नोई ने भी ऐसा ही किया था। जिसपर गृह मंत्रालय ने उसे भी साबरमती जेल से बाहर नहीं ले जाने का आदेश जारी किया था। वह वहां चार साल से जेल में बंद है। लारेंस बंधुओं को उसके विरोधी गैंग्स्टर हिमांशु भाऊ, दविंदर सिंह बंबिहा, नीरज बवाना, कौशल चौधरी, जग्गू भगवानपुरिया, गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा जैसे गैंगस्टरों से जान को खतरा है।

    अनमोल ने अपने अधिवक्ता के जरिये बीते दिनों पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर कर बताया था कि पाकिस्तान के गैंग्स्टर और आतंकी शहजाद भट्टी से भी उसे जान का खतरा है। पुलिस का कहना है कि शहजाद भट़्टी को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ का संरक्षण प्राप्त है। आइएसआइ के इशारे पर वह भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। बीते दिनों भट्टी के चार गुर्गे को स्पेशल सेल ने गिरफ्तार भी किया था।

    ऐसे में तिहाड़ जेल में अनमोल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लारेंस पहले इसी जेल में रहता था। यहां रहते हुए ही उसने पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या को अंजाम दिया था। मूसेवाला की हत्या के तुरंत बाद बिश्नोई के गुर्गे ने पंजाब से सीधे लारेंस को सूचना दी थी। उसके बाद ही लारेंस को तिहाड़ जेल से हटाकर गुजरात के साबरमती जेल में भेज दिया गया था। उस दौरान गोल्डी बराड़, रोहित गोदारा आदि कई बड़े गैंग्स्टर लारेंस से ही जुड़ा हुआ था।

    सिद्धू मूसेवाला के बाद लारेंस ने बाबा सिद्दकी की हत्या करा दी थी। अब कुछ समय से रोहित गोदारा व गोल्डी बराड़ लारेंस से अलग हो गए और वे एक दूसरे गिरोह के खून के प्यासे हो गए। इनके बीच कनाडा आदि में गैंगवार की घटनाएं हो चुकी है। रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ इंटरनेट मीडिया पर वीडियो जारी कर कई बार लारेंस को खुलेआम धमकी दे चुके हैं।

    हालांकि लारेंस बिश्नोई गिरोह की तरफ से गोल्डी ढिल्लो और हरि बाक्सर भी आडियो जारी कर खुलेआम विरोधियों को धमकी दे रहे हैं।

    हाल ही में बाबा सिद्दकी हत्याकांड के मुख्य आराेपित जीशान अख्तर ने विदेश से वीडियो जारी कर लारेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई को जान से मारने की धमकी दी है। जीशान अख्तर ने अनमोल के कहने पर बाबा सिद्दीकी की हत्या कराई थी। लेकिन अब वह गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गिरोह में शामिल हो चुका है। इससे पहले 2023 में तिहाड़ जेल में गैंग्स्टर में प्रिंस तेवतिया और टिल्लू ताजपुरिया गैंगवार में मारे जा चुके हैं।