विवादों में फंसी कॉमेडियन शेरोन वर्मा, 'फ्री फिलिस्तीन' वाले स्टैंड-अप पर सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कमजोर इंडिपेंडेंट लड़की वाले पंच से मशहूर हुई स्टैंड-अप कॉमेडियन शेरोन वर्मा अब विवादों से घिर गईं हैं। दरअसल एक स्टैंडअप कॉमेडी शो के दौरान उनके 'फ्री फिलिस्तीन' वाले जिक्र ने सोशल मीडिया पर हंगामा खड़ा कर दिया है।

वर्मा की ये बातें जो उन्होंने एक लाइव स्टैंड-अप परफॉर्मेंस के दौरान कही थीं, वीडियो क्लिप्स में बड़े पैमाने पर शेयर की जा रहिहैं। इसके साथ ही ये वायरल क्लिप अब एक्स और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर तेजी से ट्रेंड करने लगीं।

वायरल क्लिप में क्या है? वर्मा ने अपने शो के दौरान एक सोशल मीडिया ट्रोल का महिला विरोधी कमेंट पढ़ा जिसमें उन्हें 'किचन में जाकर बर्तन धोने की हिदायत दी गई थी। कमेंट करने वाले की प्रोफाइल चेक करने पर, उन्होंने देखा कि उस व्यक्ति के बायो में 'फ्री फिलिस्तीन' लिखा हुआ था।

इसके जवाब में, उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि ऐसे लोग फिलिस्तीन को आजाद कराने की बात करते हैं, लेकिन वे अपने 'बर्तन भी नहीं चमका सकते, और शेरोन को किचन में देखना चाहते हैं।' जिससे लाइव ऑडियंस हंसने लगी।

सोशल मीडिया पर वर्मा की आलोचना सोशल मीडिया पर आलोचकों ने कहा कि यह मजाक असंवेदनशील था। यूजर्स का कहना था कि इसने एक गंभीर भू-राजनीतिक मुद्दे को गलत तरीके से कॉमेडी में लाया। इससे लाखों लोगों को कष्ट पहुंच सकता है।

वर्मा के समर्थकों ने उनका बचाव करते हुए कहा कि इस मजाक का मकसद दोहरे मापदंडों को उजागर करना था, यह दिखाना था कि कैसे कुछ लोग वैश्विक मुद्दों की वकालत करते हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर लैंगिक भेदभाव वाला रवैया दिखाते हैं।

क्या था मजाक का असल मकसद? इस पूरे विवाद और वायरल क्लिप पर जवाब देते हुए एक यूजर ने लिखा, 'शेरोन ने फिलिस्तीन या उसके लोगों का मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि उन लोगों के पाखंड को उजागर किया जो अपनी बायो में 'फ्री फिलिस्तीन' लिखते हैं और साथ ही सेक्सिस्ट कमेंट करते हैं।