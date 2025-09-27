MP News: एमपी के शाजापुर में बेखौफ चोर, जज के बंगले से ही उड़ा ली बाइक
शाजापुर मध्य प्रदेश में चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। चोरों ने न्यायाधीश के घर से दिनदहाड़े मोटरसाइकिल चोरी कर ली। यह घटना जज के बंगले के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई जिसमें दो चोर रेकी करते और मोटरसाइकिल चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है इलाके में हड़कंप है।
डिजिटल डेस्क, शाजापुर। मध्य प्रदेश के शाजापुर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। चोरों ने न्यायाधीश के घर पर भी धावा बोल दिया और दिनदहाड़े उनकी मोटरसाइकिल चोरी करके मौके से फरार हो गए। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं, पुलिस ने 24 घंटे के भीतर बाइक बरामद कर ली है।
पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। चोरों की तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक उनका कुछ पता नहीं चल सका है। वहीं, चोरी की घटना जज के बंगले के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।
CCTV में कैद हुई घटना
सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि 2 चोर पहले न्यायाधीश के घर की रेकी करते हैं। इसके बाद एक चोर दरवाजा खोलकर अंदर जाता है और मोटरसाइकिल चलाते हुए बाहर निकलता है। बाइक चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद दोनों चोर मौके से फरार हो गए। हालांकि, पुलिस ने आधी रात को बाइक भी ढूंढ निकाली है और चोरों की पहचान हो गई है।
चोरों की तलाश में जुटी पुलिस
यह मामला लालघाटी क्षेत्र में न्यायाधीश के शासकीय बंगले का है। शाजपुर में सहायक ग्रेड-3 कर्मचारी शब्बीर खान के अनुसार, चोरों ने 25 सितंबर को लगभग 10 बजे इस घटना को अंजाम दिया।
बंगले की बाउंड्री वॉल के अंदर बनी पार्किंग में बाइक खड़ी थी। मगर शाम को 6:30 बजे पता चला की बाइक चोरी हो गई है। पुलिस ने छानबीन शुरू की, बाइक लावारिस हालत पड़ी मिली। पुलिस ने चोरों की भी पहचान कर ली है, उनकी तलाश जारी है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।