    जयपुर के SMS अस्पताल में लगी आग से 8 की मौत, पीएम मोदी, सीएम भजनलाल समेत इन नेताओं ने जताया दुख

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 09:54 AM (IST)

    Jaipur SMS Hospital Fireजयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल के आईसीयू वार्ड में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। इस दुखद घटना में आठ लोगों की जान चली गई। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घटना की जांच की मांग की है।

    जयपुर के SMS अस्पताल में लगी आग से 8 की मौत। (फोटो- पीटीआई)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Jaipur SMS Hospital Fire: राजस्थान की राजधानी जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू वार्ड में अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। इस हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई।

    पीड़ितों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि जब अस्पताल में आग लगी, उस वक्त डॉक्टर और कंपाउंडर वहां से भाग खड़े हुए। जयपुर के अस्पताल में हुए इस हादसे ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे पर पीएम मोदी और राज्य के सीएम भजनलाल शर्मा ने दुख व्यक्त किया है।

    जयपुर की घटना पर पीएम मोदी ने जताया दुख

    प्रधानमंत्री मोदी ने जयपुर की अग्निकांड की घटना पर दुख व्यक्त किया है। पीएमओ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी के हवाले से लिखा कि राजस्थान के जयपुर स्थित एक अस्पताल में आग लगने से हुई जान-माल की हानि अत्यंत दुखद है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी संवेदना। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।

    सीएम भजनलाल शर्मा ने भी जताया दुख

    राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आग लगने की घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। अस्पताल पहुंचकर चिकित्सकों एवं अधिकारियों से जानकारी ली और त्वरित राहत कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मरीजों की सुरक्षा, इलाज और प्रभावित लोगों की देखभाल के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रभु श्रीराम दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें। राज्य सरकार प्रभावित परिवारों के साथ है और उन्हें हर संभव सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

    पूर्व सीएम ने गहलोत ने क्या कहा?

    वहीं, अस्पताल में हुई इस घटना पर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने लिखा कि SMS अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के ICU में आग लगने से 7 लोगों की मृत्यु बहुत दुखी करने वाली है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस हादसे में कम से कम जनहानि हो। प्रभु दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें एवं घायलों को शीघ्र ‌स्वस्थ करें। राज्य सरकार इस घटना की उच्च स्तरीय जांच करवाकर यह सुनिश्चित करे कि भविष्य में कहीं भी ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति न हो सके।

    यह भी पढ़ें: राजस्थान: अचेत थे कई मरीज, भाग गए डॉक्टर... SMS अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से कैसे गई 8 की जान?

