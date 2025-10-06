जयपुर के SMS अस्पताल में लगी आग से 8 की मौत, पीएम मोदी, सीएम भजनलाल समेत इन नेताओं ने जताया दुख

Jaipur SMS Hospital Fireजयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल के आईसीयू वार्ड में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। इस दुखद घटना में आठ लोगों की जान चली गई। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घटना की जांच की मांग की है।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। Jaipur SMS Hospital Fire: राजस्थान की राजधानी जयपुर के सवाई मान सिंह अस्पताल में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू वार्ड में अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। इस हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई।

पीड़ितों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि जब अस्पताल में आग लगी, उस वक्त डॉक्टर और कंपाउंडर वहां से भाग खड़े हुए। जयपुर के अस्पताल में हुए इस हादसे ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। इस हादसे पर पीएम मोदी और राज्य के सीएम भजनलाल शर्मा ने दुख व्यक्त किया है।

जयपुर की घटना पर पीएम मोदी ने जताया दुख प्रधानमंत्री मोदी ने जयपुर की अग्निकांड की घटना पर दुख व्यक्त किया है। पीएमओ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी के हवाले से लिखा कि राजस्थान के जयपुर स्थित एक अस्पताल में आग लगने से हुई जान-माल की हानि अत्यंत दुखद है। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी संवेदना। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।

The loss of lives due to a fire tragedy at a hospital in Jaipur, Rajasthan, is deeply saddening. Condolences to those who have lost their loved ones. May the injured recover soon: PM @narendramodi — PMO India (@PMOIndia) October 6, 2025 सीएम भजनलाल शर्मा ने भी जताया दुख राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में आग लगने की घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। अस्पताल पहुंचकर चिकित्सकों एवं अधिकारियों से जानकारी ली और त्वरित राहत कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मरीजों की सुरक्षा, इलाज और प्रभावित लोगों की देखभाल के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। प्रभु श्रीराम दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें। राज्य सरकार प्रभावित परिवारों के साथ है और उन्हें हर संभव सहयोग प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।