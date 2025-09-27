Sukma News: सुकमा में सुरक्षाबलों ने ध्वस्त की माओवादियों ऑर्डिनेट्स फैक्ट्री, हथियार बनाने की मशीनें बरामद
छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। ऑपरेशन प्रहार के तहत माओवादियों की एक अवैध विस्फोटक सामग्री निर्माण इकाई को ध्वस्त कर दिया गया। इस फैक्ट्री से भारी मात्रा में विस्फोटक और मशीनें बरामद हुई हैं। एसपी किरण चव्हाण के नेतृत्व में संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। नक्सली इस फैक्ट्री का उपयोग अपनी ताकतों को बढ़ाने और बड़ी साजिश रचने के लिए कर रहे थे।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ के नक्सली प्रभावित जिले सुकमा में सुरक्षा बलों को हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। यहां पर सुरक्षा बलों ने माओवादियों के खिलाफ अपने ऑपरेशन के तहत माओवादियों की एक अवैध ऑर्डिनेट्स फैक्ट्री (विस्फोटक सामग्री निर्माण इकाई) को ध्वस्त कर दिया है।
सुरक्षा बलों को इस फैक्ट्री से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और मशीनें बरामद हुई हैं। बता दें कि ये नक्सलियों के खिलाफ ये कार्रवाई सुरक्षा बलों के ऑपरेशन प्रहार का हिस्सा थी। जिसमें सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है।
एसपी के नेतृत्व में सुरक्षा बलों की कार्रवाई
बताया जा रहा है कि एसपी किरण चव्हाण के नेतृत्व में सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है, जिसमें बड़ी सफलता मिली है। कहा जा रहा है कि नक्सली इस फैक्ट्री का उपयोग अपनी ताकतों को बढ़ाने के लिए कर रहे थे। जिसमें वह बड़े आकार के बीजीएल (बैरल ग्रेनेड लॉन्चर) लॉन्चर का भी निर्माण कर रहे थे।
बड़ी साजिश रचने की तैयारी में थे माओवादी
सुरक्षा बलों ने जो फैक्ट्री ध्वस्त की है, उसमें से बरामद हुई सामग्री बताती है कि मावोवादी किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने में लगे थे। कहा जा रहा है कि इस डंप में हथियार, बीजीएल लॉन्चर और उसे बनाने के लिए उपयोग होने वाली मशीनें व उपकरण शामिल थे।
माओवादियों का दायरा हो रहा है कम
गौरतलब है कि किसी अति संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार सुरक्षा कैंपों कि स्थापना की जा रही है। इससे माओवादियों का प्रभाव क्षेत्र और दायरा लगातार कम होता जा रहा है। सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव और सफल अभियानों ने माओवादियों की कमर तोड़ दी है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें अपने ठिकाने और हथियार डंप छोड़कर भागना पड़ रहा है।
