    सीएम साय ने 'मेक-इन-सिलिकॉन' पोस्टर और वेबसाइट का किया शुभारंभ, छत्तीसगढ़ बनेगा राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर मिशन का हिस्सा

    By Digital Desk Edited By: Amit Singh
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 08:45 PM (IST)

    मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मेक-इन-सिलिकॉन संगोष्ठी के पोस्टर और वेबसाइट का शुभारंभ किया। यह संगोष्ठी भारत में सेमीकंडक्टर मिशन को बढ़ावा देने और स्वदेशी तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने की एक पहल है। 7-8 नवंबर 2025 को ट्रिपल आईटी-नया रायपुर में आयोजित होने वाली इस संगोष्ठी में विशेषज्ञ उद्योग जगत के प्रतिनिधि और शिक्षाविद शामिल होंगे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर मिशन में योगदान देगा।

    मुख्यमंत्री साय ने मेक-इन-सिलिकॉन संगोष्ठी का किया शुभारंभ

    डिजिटल डेस्क, रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में 'मेक-इन-सिलिकॉन: राष्ट्रीय सिंपोजियम ऑन एनेबलिंग इंडिजिनस सेमीकंडक्टर इन्फ्रास्ट्रक्चर' के पोस्टर और आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ किया। यह संगोष्ठी भारत में सेमीकंडक्टर मिशन को नई दिशा देने और देश में स्वदेशी तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने की पहल है।

    ट्रिपल आईटी-नया रायपुर के निदेशक प्रो. ओमप्रकाश व्यास ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि यह राष्ट्रीय संगोष्ठी 7–8 नवम्बर 2025 को ट्रिपल आईटी-नया रायपुर में आयोजित होगी। इसमें देशभर के विशेषज्ञ, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और नीति-निर्माता शामिल होंगे। संगोष्ठी का उद्देश्य भारत की घरेलू सेमीकंडक्टर व्यवस्था को मज़बूत बनाने के लिए ठोस रणनीति बनाना है।

    मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ पूरी प्रतिबद्धता के साथ राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर मिशन में योगदान देगा। उन्होंने कहा कि युवाओं, शैक्षणिक संस्थानों और उद्योगों को मिलकर नवाचार करना होगा और नेतृत्व की भूमिका निभानी होगी। उनके अनुसार, स्वदेशी सेमीकंडक्टर अधोसंरचना ही भारत की डिजिटल और आर्थिक मजबूती की नींव है। यह आयोजन भारत सरकार के 'सेमीकंडक्टर इंडिया मिशन' और छत्तीसगढ़ सरकार की तकनीकी आत्मनिर्भरता की सोच के अनुरूप है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे प्रयास युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेंगे।

    इस अवसर पर संयोजक डॉ. मनोज मजूमदार, डॉ. दीपिका गुप्ता और आयोजन समिति के सदस्य उपस्थित थे।