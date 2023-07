भगवान भोलेनाथ की पूजा, आदि योगी शिव के सामने तस्वीरें... कोयंबटूर में भारतीय संस्कृति में रंगे G20 प्रतिनिधि

चेन्नई, एएनआई। तमिलनाडु (Tamil Nadu) के कोयंबटूर (Coimbatore) में स्थित ईशा योग केंद्र (Isha Yoga Centre) में G20 की विज्ञान 20 शिखर बैठक (Science 20 Summit meeting) का आयोजन किया गया। इस दौरान 20 देशों के 100 प्रतिनिधियों ने केंद्र का दौरा किया।

ईशा योग केंद्र का दौरा करने पहुंचे G20 के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के सामने भारतीय संस्कृति और योग परंपरा का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रतिनिधियों ने आदि योगी शिव की प्रतिमा के सामने तस्वीरें भी खिंचवाई। इसके साथ ही उन्होंने भगवान भोलेनाथ को जल भी चढ़ाया।

Tamil Nadu | The Science 20 Summit meeting of the G20 was held at Isha Yoga Centre, Coimbatore. 100 delegates from across the 20 member countries visited the Centre. The delegates were offered a display of Indian culture and yogic tradition. pic.twitter.com/bcP0uNXOt7