Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मध्य प्रदेश में स्कूल में छुट्टी के बाद बिना देखे लगा दिया ताला, 11 बच्चे रहे कैद

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 10:00 PM (IST)

    मध्य प्रदेश के धार जिले में एक मॉडल स्कूल में लापरवाही के चलते 11 बच्चे स्कूल में कैद हो गए। छुट्टी के बाद बिना देखे ताला लगाने से यह घटना हुई। कुछ बच्चे खिड़की से कूदे, पर एक छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। जिला शिक्षाधिकारी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    एमपी में स्कूल में फंसे रह गए बच्चे।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश में धार जिले के तिरला स्थित मॉडल स्कूल में शनिवार को गंभीर लापरवाही सामने आई। स्कूल में छुट्टी होने के बाद जिम्मेदारों ने बिना देखे ही गेट में ताला लगा दिया। इससे 11 बच्चे स्कूल में फंसे रहे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हालांकि, कुछ बच्चे खिड़की से कूद कर निकलने में सफल रहे, लेकिन छठी की एक छात्रा भय में आकर पहली मंजिल से कूद गई, जिसे गंभीर चोटें आई हैं। घायल छात्रा के पिता ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए।

    छात्रा के पिता ने लगाया ये आरोप

    उनका कहना है कि घटना के बाद न चौकीदार मौके पर आया, न प्रिंसिपल और न ही कोई अन्य स्टाफ सदस्य। बेटी घायल होकर स्कूल में ही पड़ी रही, लेकिन किसी ने उसकी सुध नहीं ली। उसके घर न पहुंचने पर स्वजन खोजते हुए पहुंचे तब उसे लहूलुहान पड़ा देखा। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

    छात्रों ने क्या कहा?

    छात्रों ने बताया कि शनिवार को छुट्टी की घंटी भी नहीं बजाई गई थी। ठंड के कारण छात्रों को छत पर धूप में बैठाया गया था, जिस वजह से नीचे की हलचल की जानकारी उन्हें नहीं मिल सकी और वे वहीं बैठे रह गए।

    धार के जिला शिक्षाधिकारी केशव वर्मा ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है। स्टाफ से जवाब-तलब किया जा रहा है। लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई होगी।

    यह भी पढ़ें: टीकमगढ़: तीन सगे भाइयों को पहले जमकर पीटा, कुल्हाड़ी से काटा; जमीन विवाद में एक बच्ची समेत 4 लोग गंभीर