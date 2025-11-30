Language
    टीकमगढ़: तीन सगे भाइयों को पहले जमकर पीटा, कुल्हाड़ी से काटा; जमीन विवाद में एक बच्ची समेत 4 लोग गंभीर

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sun, 30 Nov 2025 08:10 PM (IST)

    मध्य प्रदेश के जतारा थाना क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर तीन सगे भाइयों की हत्या कर दी गई। आरोपियों ने कुल्हाड़ी और लाठियों से हमला किया, जिसमें चार लोग घायल हो गए। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सभी सात आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है। गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

    Hero Image

    टीकमगढ़ में तीन लोगों की हत्या से मचा बवाल।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के जतारा थाना क्षेत्र के राजनगर खिरक गांव के बहेरिया हार में रविवार की दोपहर जमीन के विवाद को लेकर तीन सगे भाइयों की हत्या हो गई। जबकि चार लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया।

    घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल एसपी आलोक कुमार मौके पर पहुंचे, जिन्होंने घटना स्थल जा जायजा लेते हुए तत्काल ही आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की। देर रात तक ही आरोपितों को पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया।

    कुल्हाड़ी और लाठियों से किया हमला

    बता दें कि आरोपितों ने कुल्हाड़ी और लाठियों से हमला कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के अनुसार रविवार की दोपहर करीब 4 बजे राजनगर खिरक गांव के बहेरिया हार में गांव के दो परिवारों में जमीन को लेकर विवाद काफी लंबे समय से चल रहा था। इसमें मृतक के परिवार की जमीन पर आरोपित जुताई के लिए पहुंचे, जिसका विरोध करने पर आरोपितों ने कुल्हाड़ी और डंडों से हमला कर दिया।

    इसमें सिमरा गांव के रहने वाले राजधर लोधी के तीन पुत्रों में बलराम लोधी (44), परमलाल लोधी (37) और चतुर्भुज लोधी (35) को सात आरोपितों ने मौत के घाट उतार दिया। जबकि रेखा पत्नी चतुर्भुज लोधी (35), करण पुत्र चतुर्भुज लोधी (17), स्नेहा पुत्री परमलाल लोधी (10) और चुन्नीबाई पत्नी परमलाल लोधी (40) को घायल कर दिया। जिन्हें गंभीर चोटें होने से जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

    सात आरोपितों को अभिरक्षा में लिया

    पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार ने तत्काल ही अलग-अलग टीमों को गठन करते हुए आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए निर्देश दिए। साथ ही घटना स्थल पर पहुंचकर मृतकों के स्वजनों से जानकारी ली। इस दौरान आरोपितों के शीघ्र गिरफ्तारी की बात कही।

    एसडीओपी अभिषेक गौतम के नेतृत्व में तत्काल टीमें रवाना हुईं और आरोपितों में चतुर पुत्र ठाकुर दास लोधी, पहलवाल पुत्र ठाकुरदास लोधी, भगवानदास पुत्र पहलवान लोधी, भूपसिंह उर्फ कल्लू पुत्र चतुर लोधी, लल्लू पुत्र चतुर लोधी, रीना पत्नी पहलवान लोधी और रानी पत्नी चतुर लोधी सभी निवासी सिमरा को अभिरक्षा में लिया।

    अब पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज करते हुए जांच में लिया और अब कार्रवाई होने के उपरांत आरोपितों को न्यायालय में पेश किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार ने गांव में पुलिसबल तैनात करवा दिया और निर्देश जारी किए हैं।

