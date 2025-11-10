Language
    वॉशरूम में 8वीं के छात्र के साथ मारपीट, प्राइवेट पार्ट में लगी चोट; स्कूल प्रशासन के खिलाफ FIR दर्ज

    By Abhinav Tripathi Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 02:19 PM (IST)

    कर्नाटक के मैसूर जिले में एक विद्यालय में रैगिंग का मामला सामने आया है। कक्षा 8 के एक छात्र को उसके सहपाठियों ने स्कूल परिसर में पीटा, जिससे उसके निजी अंगों पर गंभीर चोटें आईं। पीड़ित छात्र का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जिसमें स्कूल प्रबंधन की भूमिका भी शामिल है।  

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक के मैसूर जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। मैसूर जिले के जयलक्ष्मीपुरम स्थित जाने माने विद्यालय में रैगिंग का मामला प्रकाश में आया है।

    विद्यालय में कक्षा 8वीं में पढ़ने वाले 13 साल के छात्र के साथ उसके तीन सहपाठियों ने विद्यालय परिसर में ही मारपीट की है। इस दौरान छात्र के निजी अंगों में गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित छात्र का उपचार अस्पताल में चल रहा है, जहां पर उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

    पीड़ित छात्र को परेशान करते थे आरोपी

    रिपोर्ट्स में बताया गया है कि आरोपी छात्र पीड़ित को प्रतिदिन परेशान करते थे और उससे मोबाइल और पैसे मांगते थे। आरोप है कि तीनों 25 अक्टूबर को कक्षा 8वीं के छात्र को स्कूल के वॉशरूम में ले गए, जहां पर उसके साथ मारपीट की गई। इस दौरान उसके निजी अंगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया।

    कई मामलों में दर्ज हुई एफआईआर

    पीड़ित के परिजनों का आरोप है कि शुरुआत में पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया, लेकिन बाद में परिवार और रिश्तेदारों के दबाव में आकर लक्ष्मीपुरम पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 (2) और 125(B) और किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 75 के तहत मामला दर्ज किया है।

    स्कूल प्रबंधक को बनाया गया आरोपी नंबर एक

    पुलिस में की गई शिकायत में विद्यालय प्रबंधन प्रमुख और शिक्षक को आरोपी नंबर 1 (A1) के रूप में नामित किया गया है। वहीं, तीन छात्रों को किशोर जे1, जे2 और जे3 के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। एफआईआर के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। मामले में स्कूल प्रशासन की भूमिका की जांच की जा रही है।

