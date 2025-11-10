UPSC के लिए सब कुछ छोड़ा, अब खुद को नहीं पहचानती; मानवी श्रीवास्तव ने शेयर किया अकेलेपन का दर्द

इंटरनेट पर वायरल हो रहा वीडियो

मानवी कहती हैं कि लोग कहते हैं कि यूपीएससी इंसान को बदल देती है लेकिन यह कोई नहीं बताता कि यह जिंदगी का बहुत कुछ छीन लेती है। उनका यह वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

मानवी ने यह भी स्वीकार किया कि वह शिक्षित, सक्षम और दृढ़निश्चयी हैं, फिर भी उनका खुद पर से विश्वास उठ गया है। उन्होंने सभी से अपील की कि वे अपने सपनों की तलाश में खुद को न भूलें और अपने मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें।