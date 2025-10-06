Language
    'न्यायाधीशों के अधिकारों का अनादर', CJI पर जूता उछालने की घटना की SCAORA ने की निंदा

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 03:37 PM (IST)

    सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर हमला करने की कोशिश की लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने उसे पकड़ लिया। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (एससीओएआरए) ने इस घटना की निंदा की है। एसोसिएशन ने कहा कि यह व्यवहार कानूनी पेशे की गरिमा के विपरीत है। चीफ जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि ये बातें मुझे प्रभावित नहीं करतीं।

    CJI पर जूता उछालने की घटना की SCAORA ने की निंदा।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने कोर्ट रूम 1 में प्रवेश किया और कथित तौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) बीआर गवई पर हमला करने के इरादे से उन पर कुछ फेंकने की कोशिश की है।

    हालांकि, ठीक इस दौरान वहां पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने उसको पकड़ लिया और कोर्ट रूम से बाहर लेकर गए। बाद में कोर्ट की सुनवाई सुचारु रूप से शुरू हो सकी। इस घटना की एससीओएआरए ने निंदा की है। एसोसिएशन ने इस घटना पर गहरी पीड़ा और अस्वीकृति व्यक्त की है।

    एससीओएआरए ने इस घटना पर दुख व्यक्त किया

    लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (एससीओएआरए) ने सर्वसम्मति से एक वकील के हालिया कृत्य पर अपनी गहरी पीड़ा और अस्वीकृति व्यक्त की है। इस वकील ने असंयमित हावभाव से भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश और उनके साथी न्यायाधीशों के पद और अधिकार का अनादर करने का प्रयास किया।

    एससीओएआरए ने घटना पर क्या कहा?

    एक पत्र में कहा गया कि यह व्यवहार कानूनी पेशे की गरिमा के विपरीत है और मर्यादा, अनुशासन और संस्थागत अखंडता के संवैधानिक मूल्यों के विपरीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के किसी कार्यरत न्यायाधीश को बदनाम करने का कोई भी प्रयास या उनके विरुद्ध कोई व्यक्तिगत कृत्य/अभिव्यक्ति न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है और न्याय प्रणाली में जनता के विश्वास को कमजोर करता है।

    सीजेआई की प्रतिक्रिया आई सामने

    सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई पर हमले की कोशिश करने वाले व्यक्ति पर चीफ जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि ये बातें मुझे प्रभावित नहीं करतीं। (अलग-अलग समाचार एजेंसी के इनपुट के साथ)

