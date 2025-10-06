Language
    SC में चीफ जस्टिस की कोर्ट में हंगामा, व्यक्ति ने फेंका जूता; CJI बोले- मुझे फर्क नहीं पड़ता

    By Digital Desk Edited By: Abhinav Tripathi
    Updated: Mon, 06 Oct 2025 01:12 PM (IST)

    दिल्ली में मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की कोर्ट में सोमवार को सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति ने हंगामा किया। उसने मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की ओर जूता फेंकने की कोशिश की जिसके बाद सुरक्षाकर्मियों ने उसे अदालत कक्ष से बाहर निकाल दिया। इस घटना के बाद अदालत की कार्रवाई कुछ समय के लिए स्थगित रही लेकिन बाद में सुचारु रूप से शुरू हो गई।

    मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की कोर्ट में हंगामा। (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की कोर्ट में हंगामा की खबर है। जानकारी के अनुसार, सोमवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति ने मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की ओर जूता उछालने की कोशिश की।

    इस घटना के तुरंत पर वहां पर मौजूद सुरक्षाकर्मी एक्शन में आ गए और उसके अदालत कक्ष से बाहर निकाल दिया। इस घटना के बाद कुछ समय तक अदालत की कार्रवाई स्थगित रही। बाद में कार्रवाई सुचारु रूप से शुरू हो सकी।

    गवई की प्रतिक्रिया आई सामने

    इस पूरे मामले में सीजेआई गवई की प्रतिक्रिया सामने आई है। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, इस पूरे घटनाक्रम के दौरान सीजेआई शांत बने रहे। बाद में उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता है।

    प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वकील के ड्रेस में वह व्यक्ति डेस्क के पास गया और जूता निकाल कर जज की ओर फेंकने की कोशिश की। हालांकि, समय रहते ही वहां पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने एक्शन लिया और उस व्यक्ति को बाहर लेकर आए।

    बताया जाता है कि इस घटना के बाद भी सीजेआई प्रभावित नहीं हुए और अन्य वकीलों से कहा कि वह अपना तर्क जारी रखें। सीजेआई ने कहा कि इन सब पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये मुझे प्रभावित नहीं करती है। इस घटना के बाद कोर्ट परिसर में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

