राजनीतिक दलों पर सख्ती के लिए चुनाव आयोग-केंद्र को SC का नोटिस, खास नियम बनाने की मांग 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजनीतिक दलों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट के होम पेज पर सहमति पत्र, नियम और नियमन प्रकाशित करने का निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जोयमाल्या बागची की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। याचिका में राजनीतिक दलों के पंजीकरण और विनियमन के लिए नियम बनाने और लागू करने का निर्देश देने की मांग की गई ताकि धर्मनिरपेक्षता, पारदर्शिता और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किया जा सके।

क्या निर्देश देने की मांग की गई ? आवेदन में चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई है कि वह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 29बी और धारा 29सी का पालन सुनिश्चित करने के लिए उचित आदेश या निर्देश जारी करने के लिए अपनी पूर्ण शक्ति का उपयोग करे।