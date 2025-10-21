पुणे के शनिवार वाड़ा में नमाज पढ़ने के बाद बढ़ा बवाल, गोमूत्र से की गई स्थल की शुद्धि तो गरमा गई राजनीति 

ओम प्रकाश तिवारी, मुंबई। पुणे के शनिवार वाड़ा में कुछ महिलाओं द्वारा नमाज पढ़े जाने के बाद वहां बवाल बढ़ता दिखाई दे रही है। एक भाजपा सांसद ने गोमूत्र छिड़कर नमाज पढ़े जानेवाले स्थल की शुद्धि की, तो समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी और राकांपा के नेताओं ने उनपर कार्रवाई की मांग शुरू कर दी है। जबकि राज्य के भाजपा मंत्री नीतेश राणे ने नमाज की घटना के विरोध में हाजी अली में हनुमान चालीसा पढ़ने की धमकी दे दी है।

शनिवार वाड़ा पुणे स्थित पेशवाओं का महल है। इसका निर्माण पेशवा बाजीराव ने 1710 से 1746 के बीच करवाया था। कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित हिंदवी स्वराज का अटक से कटक तक विस्तार किया। पानीपत का दूसरा युद्ध भी पेशवाओं ने शनिवार वाड़ा में रहते हुए ही लड़ा। यह फिलहाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के संरक्षण में है। पिछले शनिवार को इसी शनिवार वाड़ा परिसर में छह मुस्लिम महिलाओं ने दरी बिछाकर नमाज पढ़ी।

महिलाओं के नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल महिलाओं द्वारा नमाज पढ़े जाने का वीडियो वायरल होने के बाद भाजपा की राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी ने अपने एक्स एकाउंट पर लिखा कि शनिवार वाड़ा में नमाज नहीं चलेगी। अब हिंदू जाग गया है। उन्होंने अगले दिन, यानी रविवार की शाम को लोगों को शनिवार वाड़ा में इकट्ठा होने का आह्वान करते हुए लिखा कि पुणे का वैभव शनिवार वाड़ा एक ऐतिहासिक स्थल है या गैर हिंदुओं का प्रार्थनास्थल ? यह प्रत्येक पुणेवासी के लिए चिंता और संताप का विषय है। फिर उनके आह्वान के बाद रविवार की शाम को सकल हिंदू समाज एवं पतित पावन संगठन के लोगों ने शनिवार वाड़ा पहुंचकर नमाज पढ़े गए स्थल का गोमूत्र एवं गाय के गोबर से शुद्धीकरण किया और वहां शिव वंदना की गई।

नीतीश राणे ने दी चेतावनी मेधा कुलकर्णी के सुर में सुर मिलाते हुए फडणवीस सरकार में मंत्री नीतेश राणे ने कहा कि शनिवार वाड़ा में हमारा इतिहास बसता है। वह हमारे शौर्य का प्रतीक है। वह हमारे दिल के बहुत करीब है। उन्होंने मुस्लिम समाज को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तुम्हें इतना ही शौक है उधर नमाज पढ़ने का, तो कल हमारे हिंदुत्व संगठन हाजी अली के सामने खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो तुमको चलेगा क्या ? तब तुम लोगों की भावना आहत नहीं होगी क्या ?

मेधा कुलकर्णी के विरोध प्रदर्शन एवं नीतेश राणे के बयान के बाद यह मामला और गरमा गया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सचिन सावंत पेशवा बाजीराव की मुस्लिम पत्नी मस्तानीबाई का जिक्र करते हुए कहते हैं कि वहां तो मस्तानीबाई वर्षों रही थी। इसका उत्तर मेधा कुलकर्णी यह कहकर देती हैं कि मस्तानीबाई तो पेशवा की पत्नी थीं। वह तो वहां रहेंगी ही। लेकिन क्या हम ताजमहल में जाकर रुद्राभिषेक करें और बीबी का मकबरा (छत्रपति संभाजी नगर) में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ें तो मुस्लिमों को अच्छा लगेगा क्या ?

अबू आजमी ने क्या कहा? समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने भी मेधा कुलकर्णी का विरोध करते हुए कहा है कि एक इंसान नमाज पढ़ रहा है। पूजा कर रहा है। उसके साथ भाजपा के लोगों द्वारा यह बदतमीजी हो रही है। यह बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है।