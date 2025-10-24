'झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए किया गया मजबूर', रेप के बाद सुसाइड करने वाली महिला डॉक्टर के भाई का खुलासा
एक महिला डॉक्टर, जिसने कथित तौर पर बलात्कार के बाद आत्महत्या कर ली, के भाई ने सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी बहन को झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए मजबूर किया गया था, जिसके कारण उसने यह कदम उठाया। परिवार ने मामले की गहन जांच की मांग की है। पुलिस आरोपों की जांच कर रही है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के सातारा में महिला डॉक्टर ने रेप होने के बाद सुसाइड कर लिया। महिला ने पुलिस सब-इंस्पेक्टर पर उसके साथ 4 बार बलात्कार करने का आरोप लगाया। इस मामले में अब नए-नए खुलासे हो रहे हैं। ताजा घटनाक्रम में डॉक्टर के चचेरे भाई ने कहा है कि उसको झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए मजबूर किया गया।
उसके चचेरे भाई ने कहा, "गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने के लिए उस पर पुलिस और राजनीतिक दबाव था। उसने इसके बारे में शिकायत करने की कोशिश की। मेरी बहन को न्याय मिलना चाहिए।"
नकली रिपोर्ट बनाने का था दबाव
चचेरे भाई ने कहा कि महिला डॉक्टर फलटन उप-जिला अस्पतला में मेडिकल अफसर के तौर पर काम कर रही थी और दो साल पहले ही सर्विस में आई थी, लेकिन अधिकारियों की तरफ से उस पर नकली ऑटोप्सी या फिटनेस रिपोर्ट बनाने का बहुत दबाव था।
अपनी बाईं हथेली पर लिखे एक नोट में, पीड़िता ने SI गोपाल बडने पर पांच महीने में चार बार रेप करने का आरोप लगाया और कहा कि उनके लगातार परेशान करने की वजह से उसे अपनी जान लेने पर मजबूर होना पड़ा। बडने को अब सस्पेंड कर दिया गया है।
पुलिसकर्मी पर की गई कार्रवाई
सतारा जिले के एसपी तुषार दोशी ने कहा कि पुलिस ने पीएसआई गोपाल बडने और बांकर के खिलाफ बलात्कार और आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में केस दर्ज किया है। आरोपी पीएसआई को तुरंत ड्यूटी से सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस ने केस की जांच शुरू कर दी है।
उन्होंने बताया, "एक महिला डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। उसकी हथेली पर एक नोट मिला जिसमें एक पुलिस अधिकारी समेत दो लोगों के नाम लिखे थे। उनके खिलाफ रेप और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। आरोपी पीएसआई को ड्यूटी से सस्पेंड कर दिया गया है। हमारी टीमें दोनों आरोपियों का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। पूरी जांच की जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी।"
