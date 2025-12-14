सतारा में ड्रग फैक्ट्री के 'शिंदे कनेक्शन' से गरमाई सियासत, कांग्रेस ने गृह मंत्रालय से मांगा जवाब

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के सतारा में एक ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने सीक्रेट मिशन के तहत ड्रग फैक्ट्री पर धावा बोला और इसे सीज कर लिया। इस फैक्ट्री में ड्रग्स बनाने के संकेत मिले हैं। यह कारोबार सावरी गांव के एक बंगले के पास चल रहा था। यहां से बामनोली पर्यटन स्थल भी काफी नजदीक है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस ने 10 किलोग्राम से अधिक एमडी ड्रग्स जब्त की है। इसके अलावा पुलिस ने 3 लोगों को भी हिरासत में लिया है। मुंबई पुलिस के अनुसार, ड्रग्स बनाने वाले आरोपी पश्चिम बंगाल के हैं। उन्होंने भैंस के बाड़े में ड्रग्स फैक्ट्री स्थापित की थी, जिससे किसी को उनपर शक न हो। पुलिस ने इस बाड़े को पूरी तरह से खत्म कर दिया है।

शिंदे के होटल से जुड़े तार मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में सामने आया है कि ड्रग्स बनाने वाले लोग ठाणे के तेजस होटल से खाना मंगवाते थे। यह होटल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और शिवसेना अध्यक्ष एकनाथ शिंदे का है। हालांकि, इस मामले में होटल के शामिल होने के अभी कोई संकेत नहीं मिले हैं। पुलिस इसकी जांच कर रही है। मगर, ड्रग फैक्ट्री का शिवसेना कनेक्शन सामने आने के बाद विपक्ष ने महाराष्ट्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है।

सतारा में ड्रग फैक्ट्री। फोटो - X विपक्ष ने उठाए सवाल महाराष्ट्र के नागपुर में चल रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्ष ने इसपर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने मामले में शिवसेना की संलिप्तता का दावा किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने गृह मंत्रालय से जवाब मांगते हुए कहा, सतारा में मिली ड्रग फैक्ट्री में शिंदे के करीबियों का हाथ है।