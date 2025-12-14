Language
    RSS संस्थापक के मेमोरियल नहीं गए अजित पवार, CM फडणवीस और शिंदे ने दी श्रद्धांजलि

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 01:25 PM (IST)

    महाराष्ट्र विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के स ...और पढ़ें

    स्मृति भवन में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। फोटो - X/@CMOMaharashtra

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के नागपुर में विधानसभा सत्र चल रहा है। इसी बीच राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपराष्ट्रपति एकनाथ शिंदे ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के संस्थापक केबी हेडगेवार के मेमोरियाल का दौरा किया। हालांकि, उपराष्ट्रपति अजित पवार और उनकी पार्टी के नेताओं ने इस दौरे में हिस्सा नहीं लिया।

    महायुति सरकार का अहम हिस्सा माने जाने वाले एनसीपी के अध्यक्ष अजित पवार स्मृति मंदिर नहीं गए। बता दें कि नागपुर के रेश्मिबाग में स्थित स्मृति मंदिर में RSS के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार और सरसंघचालक गोलवाकर गुरुजी का मेमोरियल बना है।

    फडणवीस-शिंदे ने दी श्रद्धांजलि

    मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के अलावा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधानसभा स्पीकर राहुल नरवेकर, विधानसभा अध्यक्ष राम शिंदे समेत बीजेपी और शिवसेना के कई दिग्गज नेता मौजूद थे।

    पिछले साल भी नहीं पहुंचे थे अजित पवार

    हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब अजित पवार ने स्मृति भवन को नजरअंदाज किया है। पिछले साल भी फडणवीस और शिंदे ने स्मृति भवन का दौरा किया था, लेकिन अजित पवार यहां नजर नहीं आए थे।

    महाराष्ट्र विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन

    महाराष्ट्र के नागपुर में विधानसभा का शीतकालीन सत्र आयोजित किया गया है। 8 दिसंबर से शुरू हुए इस सत्र का आज (14 दिसंबर) को आखिरी दिन है।