RSS संस्थापक के मेमोरियल नहीं गए अजित पवार, CM फडणवीस और शिंदे ने दी श्रद्धांजलि

पिछले साल भी नहीं पहुंचे थे अजित पवार

हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब अजित पवार ने स्मृति भवन को नजरअंदाज किया है। पिछले साल भी फडणवीस और शिंदे ने स्मृति भवन का दौरा किया था, लेकिन अजित पवार यहां नजर नहीं आए थे।

महाराष्ट्र विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन

महाराष्ट्र के नागपुर में विधानसभा का शीतकालीन सत्र आयोजित किया गया है। 8 दिसंबर से शुरू हुए इस सत्र का आज (14 दिसंबर) को आखिरी दिन है।