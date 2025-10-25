महाराष्ट्र डॉक्टर सुसाइड केस: मृतका के मकान मालिक का बेटा गिरफ्तार, दूसरा आरोपी SI सस्पेंड

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र के सतारा जिले में 28 साल की महिला डॉक्टर की आत्महत्या मामले में पुलिस ने शनिवार को एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार व्यक्ति का नाम प्रशांत बनकर है, जिसे डॉक्टर ने अपने सुसाइड नोट में आरोपी बताया था।

यह महिला डॉक्टर बीड जिले की रहने वाली थीं और सतारा के फलटण स्थित एक सरकारी अस्पताल में तैनात थीं। गुरुवार रात उन्हें होटल के कमरे में फांसी से लटका पाया गया था। हथेली पर लिखा था सुसाइड नोट पुलिस के अनुसार, डॉक्टर ने अपनी हथेली पर सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें उन्होंने दो लोगों को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया। सुसाइड नोट में उन्होंने आरोप लगाया कि सब-इंस्पेक्टर गोपाल बदाने ने उनके साथ कई बार रेप किया, जबकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रशांत बनकर ने मानसिक रूप से परेशान किया।

पुलिस के अनुसार, बनकर उस मकान के मकान मालिक का बेटा है जहां डॉक्टर रहती थी। उन्होंने बताया कि डॉक्टर ने आत्महत्या करने से पहले कथित तौर पर उसे फोन पर बात की थी और उससे चैट पर बातचीत की थी।