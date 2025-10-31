Language
    'हमें इतिहास बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए', राष्ट्रीय एकता दिवस पर सरदार पटेल को याद कर बोल पीएम मोदी 

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 10:43 AM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और राष्ट्रीय एकता दिवस पर देशवासियों को एकता की शपथ दिलाई। उन्होंने सरदार पटेल के योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने 550 से अधिक रियासतों को भारत में मिलाकर एकीकरण का कार्य किया। पीएम मोदी ने एकता दिवस को प्रेरणा और गर्व का दिन बताया और 'रन फॉर यूनिटी' में लोगों की भागीदारी की सराहना की।

    राष्ट्रीय एकता दिवस पर पीएम मोदी का संबोधन।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर उन्हें याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर 140 करोड़ भारतीयों को बधाई देता हूं। आजादी के बाद सरदार पटेल ने 550 से ज्यादा रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने का नामुमकिन सा काम पूरा किया।

    राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "आज करोड़ों लोगों ने एकता की शपथ ली। हमने तय किया है कि हम ऐसे कामों को बढ़ावा देंगे जो देश की एकता को मजबूत करें। हर वो सोच या काम जो हमारे देश की एकता को कमजोर करता है, उसे हर नागरिक को छोड़ना होगा। यह हमारे देश के लिए समय की जरूरत है।"

    'एकता दिवस प्रेरणा और गर्व का पल'

    उन्होंने कहा कि जिस तरह हम 140 करोड़ देशवासी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, वैसे ही एकता दिवस का महत्व हमारे लिए प्रेरणा और गर्व का पल है। यहां एकता नगर में ही एकता मॉल, एकता गार्डन, एकता के सूत्र को सशक्त करते हुए दिखते हैं। देशभर में हो रही एकता दौड़ RunForUnity, कोटि-कोटि भारतीयों का उत्साह, हम नए भारत की संकल्प शक्ति को साक्षात महसूस कर रहे हैं।

    'हमें इतिहास बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए'

    पीएम मोदी ने कहा कि अभी यहां जो कार्यक्रम हुए, कल शाम जो अद्भुत प्रस्तुति हुई, उनमें भी अतीत की परंपरा थी, वर्तमान का श्रम और शौर्य था, और भविष्य की सिद्धि की झलक भी थी। सरदार पटेल मानते थे कि इतिहास लिखने में समय नहीं गंवाना चाहिए, हमें तो इतिहास बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। उनकी ये भावना हमें उनकी जीवनगाथा में दिखाई देती है। सरदार साहब ने जो नीतियां बनाई, जो निर्णय लिए, उन्होंने नया इतिहास रचा।

