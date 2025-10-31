Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एकता दिवस: सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर भव्य परेड, पीएम मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर दी श्रद्धांजलि 

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Fri, 31 Oct 2025 08:59 AM (IST)

    प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर गुजरात के केवडिया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर श्रद्धांजलि अर्पित की। 2014 से 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पीएम मोदी ने एकता दिवस परेड का निरीक्षण किया, जिसमें विभिन्न सुरक्षा बलों की टुकड़ियों ने भाग लिया। इस वर्ष का समारोह गणतंत्र दिवस की परेड के समान आयोजित किया गया।

    prefferd source google
    Hero Image

    सरदार पटेल को श्रद्धांजलि देते पीएम मोदी।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें गुजरात के केवडिया में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचकर श्रद्धांजलि देते हुए पुष्प अर्पित किए।

    2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से 31 अक्टूबर को पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। पीएम मोदी सुबह गुजरात के नर्मदा जिले में एकता नगर के पास पटेल की 182 मीटर ऊंची मूर्ति पर पहुंचे और फूल चढ़ाकर भारत के लौह पुरुष को श्रद्धांजलि दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    निकाली गई भव्य परेड

    इसके बाद वह पास की एक जगह के लिए निकल गए, जहां उनका वहां मौजूद लोगों को एकता दिवस की शपथ दिलाने और राष्ट्रीय एकता दिवस परेड देखने का कार्यक्रम है। इस साल के राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में एक सांस्कृतिक उत्सव और पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की नेशनल यूनिटी डे परेड शामिल है।

    गणतंत्र दिवस की परेड की तरह निकाली जा रही परेड

    इस परेड में बीएसएफ और सीआरपीएफ जैसे पैरामिलिट्री फोर्स और अलग-अलग स्टेट पुलिस फोर्स की टुकड़ियां शामिल हैं। इस साल यह कार्यक्रम और भी खास हो गया है क्योंकि एकता दिवस परेड को गणतंत्र दिवस की परेड की तरह निकाला जा रहा है।

    यह भी पढ़ें: विचार: सरदार पटेल की विरासत संजोते मोदी, राजनीतिक यात्रा और शासन के सिद्धांतों की झलक