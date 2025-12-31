'12 बजे धमाका होगा...' संजय राउत के घर के पास खड़ी कार पर लिखा मिला धमकी भरा मैसेज, मचा हडकंप

Language
    Wed, 31 Dec 2025 08:03 PM (IST)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बुधवार की शाम को शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत के घर के बाहर एक संदिग्ध कार खड़ी मिली। इस चार की खिड़की पर बम धाके की धमकी वाला मैसेज लिखा था। इस घटनाक्रम के बाद बम डिटेक्शन टीम ने उनके घर की तलाशी ली। पुलिस ने बुधवार की शाम इसकी जानकारी दी।

    उन्होंने बताया कि भांडुप इलाके में राउत के घर की तलाशी के दौरान कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। पुलिस अधिकारी के मुताबिक, WAGANR कार की खिड़की पर पड़ी धूल से लिखा नोट मिला, जिसमें लिखा था, 'आज होगा हंगामा 12 बजे बम ब्लास्ट।'

    राज्यसभा सांसद और शिवसेना (UBT) के वरिष्ठ नेता राउत के समर्थकों ने तुरंत बम धमाके की धमकी वाले मैसेज के बारे में पुलिस को सूचना दी। अधिकारी के अनुसार, बाद में बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड (BDDS) के जवान मौके पर पहुंचे और राउत के बंगले की अच्छी तरह से जांच की, लेकिन उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला।

    उन्होंने बताया कि खड़ी कार को जब्त कर लिया गया और पुलिस धमकी भरे मैसेज के सिलसिले में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर रही है।