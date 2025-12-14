Language
    संदेशखाली: गवाह के बेटे की रहस्यमय मौत मामले में एक और गिरफ्तार

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 07:00 AM (IST)

    पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में गवाह भोला घोष के बेटे सत्यजीत घोष की मौत के मामले में पुलिस ने उत्तम सरदार को गिरफ्तार किया है। उत्तम सरदार, तृणमूल कांग ...और पढ़ें

    संदेशखाली मामले में एक और गिरफ्तारी।

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली के निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां के खिलाफ एक आपराधिक मामले में प्रमुख गवाह भोला घोष के छोटे बेटे सत्यजीत घोष की रहस्यमय मौत के सिलसिले में पुलिस ने शनिवार को एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

    गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान उत्तम सरदार उर्फ सुशांत के रूप में हुई है, जो संदेशखाली में तृणमूल कांग्रेस का एक कार्यकर्ता है और कभी शेख शाहजहां का करीबी सहयोगी था। उसे पिछले साल जनवरी में शाहजहां के आवास के सामने ईडी की टीम व केंद्रीय बलों पर हमले के सिलसिले में भी पहले गिरफ्तार किया गया था।

    मामले में दूसरी गिरफ्तारी

    सरदार, बशीरहाट जिला पुलिस द्वारा गवाह के बेटे की मौत के संबंध में गिरफ्तार किया गया दूसरा व्यक्ति है। इससे पहले पुलिस ने इस मामले में रुहुल कुद्दुस शेख नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था।

    हालांकि, सरदार और रुहुल दोनों ही उन आठ व्यक्तियों में शामिल नहीं हैं जिनके नाम भोला घोष ने इस सप्ताह की शुरुआत में नजात थाने में दर्ज कराई गई लिखित शिकायत में दिए थे।

    क्या लगा था आरोप?

    शिकायत में घोष ने आरोप लगाया था कि आठ व्यक्तियों ने सड़क दुर्घटना को रचने की साजिश रची थी, जिसमें उनका (भोला घोष का) निशाना बनने का दावा किया गया था, क्योंकि वह शाहजहां के खिलाफ एक महत्वपूर्ण गवाह हैं। लिखित शिकायत में पहले दो नाम शेख शाहजहां और उनकी पत्नी तसलीमा बीबी के हैं। सरदार और रुहुल की गिरफ्तारी के बाद, घोष ने दावा किया कि पुलिस उचित जांच नहीं कर रही है।

    कैसे हुई थी मौत?

    सत्यजीत घोष की मौत बुधवार को उस समय हुई जब एक ट्रक ने उस वाहन को टक्कर मार दी जिसमें वह अपने पिता भोला घोष के साथ शाहजहां के खिलाफ अपना बयान दर्ज कराने के लिए जिला अदालत जा रहा था। भोला बाल-बाल बच गए, जबकि वाहन के चालक शहनूर मोल्ला की भी दुर्घटना में मौत हो गई। भोला घोष ने दावा किया है कि ट्रक दुर्घटना का निशाना उनके बेटे नहीं, बल्कि वह खुद थे। उन्होंने पहले कहा था कि मैं निशाना था क्योंकि मैं शाहजहां के खिलाफ मुख्य गवाहों में से एक हूं।

