संदेशखाली कांड: गवाह के बेटे की रहस्यमय मौत मामले में एक और गिरफ्तारी, TMC कार्यकर्ता अरेस्ट

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता। उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली के निलंबित तृणमूल कांग्रेस नेता शेख शाहजहां के खिलाफ एक आपराधिक मामले में प्रमुख गवाह भोला घोष के छोटे बेटे सत्यजीत घोष की रहस्यमय मौत के सिलसिले में पुलिस ने शनिवार को एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान उत्तम सरदार उर्फ सुशांत के रूप में हुई है, जो संदेशखाली में तृणमूल कांग्रेस का एक कार्यकर्ता है और कभी शेख शाहजहां का करीबी सहयोगी था। उसे पिछले साल जनवरी में शाहजहां के आवास के सामने ईडी की टीम व केंद्रीय बलों पर हमले के सिलसिले में भी पहले गिरफ्तार किया गया था।

सरदार, बशीरहाट जिला पुलिस द्वारा गवाह के बेटे की मौत के संबंध में गिरफ्तार किया गया दूसरा व्यक्ति है। इससे पहले पुलिस ने इस मामले में रुहुल कुद्दुस शेख नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। हालांकि, सरदार और रुहुल दोनों ही उन आठ व्यक्तियों में शामिल नहीं हैं जिनके नाम भोला घोष ने इस सप्ताह की शुरुआत में नजात थाने में दर्ज कराई गई लिखित शिकायत में दिए थे। शिकायत में घोष ने आरोप लगाया था कि आठ व्यक्तियों ने सड़क दुर्घटना को रचने की साजिश रची थी, जिसमें उनका (भोला घोष का) निशाना बनने का दावा किया गया था, क्योंकि वह शाहजहां के खिलाफ एक महत्वपूर्ण गवाह हैं। लिखित शिकायत में पहले दो नाम शेख शाहजहां और उनकी पत्नी तसलीमा बीबी के हैं। सरदार और रुहुल की गिरफ्तारी के बाद, घोष ने दावा किया कि पुलिस उचित जांच नहीं कर रही है।