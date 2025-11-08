Language
    परंपराओं के बीच प्यार की नई मिसाल, सुंदरबन में दो लड़कियों ने की शादी; गांव वालों ने दिया आशीर्वाद

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 07:58 PM (IST)

    सुंदरबन के एक गांव में रिया और रेखी ने अनोखी शादी रचाई। दोनों डांसर हैं और उन्होंने समाज की परवाह किए बिना एक-दूसरे को जीवनसाथी चुना। गांव वालों ने इस समलैंगिक विवाह में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और उन्हें आशीर्वाद दिया। सोशल मीडिया पर हुई मुलाकात प्यार में बदल गई। पुलिस को इस शादी से कोई शिकायत नहीं मिली।

    सुंदरबन में दो लड़कियों ने की शादी (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुंदरबन के गहराई वाले हिस्से में बसे एक छोटे से गांव में एक अनोखी शादी हुई। यहां दो युवतियों ने समाज की परंपराओं से ऊपर उठकर एक-दूसरे को जीवन साथी चुना। रिया सरदार और रेखी नास्कर नाम की ये दोनों पेशे से डांसर हैं। 4 नवंबर को दोनों ने कुलतली ब्लॉक के जलाबेरिया इलाके के पालेर चक मंदिर में सात फेरे लिए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गांव के सैकड़ों लोग इस शादी के गवाह बने। लोगों ने शंख बजाकर, उल्लास भरी आवाजे निकालकर और फूल बरसाकर दोनों को आशीर्वाद दिया। बता दें, समलैंगिक विवाह को भारत में अभी कानूनी मान्यता नहीं मिली है, लेकिन यह शादी किसी विरोध की बजाय सच्चे प्यार का प्रतीक बनी।

    दुल्हन बनी रिया और दूल्हा रेखी

    रिया ने पारंपरिक दुल्हन का रूप धारण किया, जबकि रेखी ने दूल्हे की तरह मुकुट पहना। मंदिर के पुजारी ने सभी वैदिक मंत्रों के साथ विवाह की रस्में पूरी कराई। गांव के लोग उत्सुकता से यह दृश्य देखते रहे, कई हैरान थे लेकिन अधिकतर ने चुपचाप स्वीकार किया।

    रिया मंदिरबाजार के रमेश्वरपुर की रहने वाली हैं। बचपन में माता-पिता के निधन के बाद उनकी परवरिश उनकी मौसी कविता कोयाल ने की। वहीं, रेखी बकुलतला थाना क्षेत्र से हैं। उन्होंने कहा, "हम व्यस्क हैं, हमें अपना जीवन चुनने का आधिकार है। प्यार में लिंग का क्या मतलब?"

    कैसे हुई दोनों की मुलाकात?

    दोनों की मुलाकात सोशल मीडिया पर हुई थी। धीरे-धीरे बातचीत दोस्ती में बदली और फिर प्यार में। बाद में दोनों एक ही डांस ग्रुप में शामिल हो गईं, जहां उनका रिश्ता और गहरा हो गया।

    गांव के लोगों ने भी इस शादी में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। स्थानीय निवासी मिलन सरदार ने कहा, "हम सबने मिलकर अपनी बेटियों की नई जिंदगी की शुरुआत में मदद की। पूजा के बाद सबने चिकन-चावल का भोजन किया, जैसे किसी और शादी में होता है।"

    पुलिस ने कहा- कोई शिकायत नहीं मिली

    स्थानीय पुलिस ने बताया कि शादी को लेकर उन्हें कोई शिकायत नहीं मिली। अधिकारी ने कहा, “अगर गांव में मंदिर में शांति से कोई कार्यक्रम हुआ है, तो पुलिस का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं।” शादी के बाद जब गांव में शंखध्वनि थमी और लोग अपने घर लौटे तब रिया और रेखी हाथों में हाथ डाले खड़ी थीं।

