परंपराओं के बीच प्यार की नई मिसाल, सुंदरबन में दो लड़कियों ने की शादी; गांव वालों ने दिया आशीर्वाद

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुंदरबन के गहराई वाले हिस्से में बसे एक छोटे से गांव में एक अनोखी शादी हुई। यहां दो युवतियों ने समाज की परंपराओं से ऊपर उठकर एक-दूसरे को जीवन साथी चुना। रिया सरदार और रेखी नास्कर नाम की ये दोनों पेशे से डांसर हैं। 4 नवंबर को दोनों ने कुलतली ब्लॉक के जलाबेरिया इलाके के पालेर चक मंदिर में सात फेरे लिए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गांव के सैकड़ों लोग इस शादी के गवाह बने। लोगों ने शंख बजाकर, उल्लास भरी आवाजे निकालकर और फूल बरसाकर दोनों को आशीर्वाद दिया। बता दें, समलैंगिक विवाह को भारत में अभी कानूनी मान्यता नहीं मिली है, लेकिन यह शादी किसी विरोध की बजाय सच्चे प्यार का प्रतीक बनी।

दुल्हन बनी रिया और दूल्हा रेखी रिया ने पारंपरिक दुल्हन का रूप धारण किया, जबकि रेखी ने दूल्हे की तरह मुकुट पहना। मंदिर के पुजारी ने सभी वैदिक मंत्रों के साथ विवाह की रस्में पूरी कराई। गांव के लोग उत्सुकता से यह दृश्य देखते रहे, कई हैरान थे लेकिन अधिकतर ने चुपचाप स्वीकार किया।

रिया मंदिरबाजार के रमेश्वरपुर की रहने वाली हैं। बचपन में माता-पिता के निधन के बाद उनकी परवरिश उनकी मौसी कविता कोयाल ने की। वहीं, रेखी बकुलतला थाना क्षेत्र से हैं। उन्होंने कहा, "हम व्यस्क हैं, हमें अपना जीवन चुनने का आधिकार है। प्यार में लिंग का क्या मतलब?"

कैसे हुई दोनों की मुलाकात ? दोनों की मुलाकात सोशल मीडिया पर हुई थी। धीरे-धीरे बातचीत दोस्ती में बदली और फिर प्यार में। बाद में दोनों एक ही डांस ग्रुप में शामिल हो गईं, जहां उनका रिश्ता और गहरा हो गया।

गांव के लोगों ने भी इस शादी में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। स्थानीय निवासी मिलन सरदार ने कहा, "हम सबने मिलकर अपनी बेटियों की नई जिंदगी की शुरुआत में मदद की। पूजा के बाद सबने चिकन-चावल का भोजन किया, जैसे किसी और शादी में होता है।"