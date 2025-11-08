कटक में हादसा, मणिसाहु चौक पर इमारत की बालकनी ढही; 3 लोगों की मौत

संवाद सहयोगी, कटक। कटक के मणिसाहु चौक में बालकनी ढह जाने से तीन लोगों की मौत हो गई है, जबकि इस हादसे में अन्य दो लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं।

घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। इस हादसे में अब्दुल जलिल, अब्दुल जाहिद एवं 5 साल के अब्दुल मुजाहिद की मौत हो गई है।

मिली जानकारी के अनुसार, बक्सी बाजार मणि साहु चौक में एक असुरक्षित अपार्टमेंट मौजूद है। शनिवार की शाम के समय उस इमारत की बालकनी अचानक से ढह गया।

जिसका मलबा बालकनी के नीचे मौजूद एक एस्बेस्टस घर पर जा गिरा। जिसके चलते घर के अंदर रहने वाले 5 लोगों में 3 की मौत हो गई, जबकि अन्य 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए।

जिन्हे तुरंत कटक बड़ा मेडिकल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। इस घटना के बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कार्य में जुटी हुई है। पुलिस भी घटनास्थल पर मौजूद है।

इस घटना के बाद उस इलाके में कटक नगर निगम एवं जिला प्रशासन की टीम पहुंची है। स्थानीय इलाके में मातम का माहौल छाया गया है।

इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।