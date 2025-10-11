Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'पाकिस्तान-बांग्लादेश से मिल रहे नफरत भरे मैसेज', मानहानि के मुकदमे पर बोले समीर वानखेड़े

    By Digital Desk Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 01:44 PM (IST)

    आर्यन खान की सीरीज के बाद समीर वानखेड़े मानहानि के मुकदमे को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें पाकिस्तान और यूएई से नफरत भरे संदेश मिल रहे हैं। वानखेड़े ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है और कहा कि मामला विचाराधीन होने के कारण वह कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। 

    prefferd source google
    Hero Image

    'पाकिस्तान-बांग्लादेश से मिल रहे नफरत भरे मैसेज', मानहानि के मुकदमे पर बोले समीर वानखेड़े (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जबसे आर्यन खान की पहली सीरीज ‘बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ स्ट्रीम हुई है। तब से ही पूर्व एनसीबी समीर वानखेड़े चर्चा में हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व मुंबई क्षेत्रीय निदेशक, समीर वानखेड़े ने नेटफ्लिक्स और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट सीरीज को लेकर दायर मानहानि के मुकदमे के बारे में बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान और यूएई से नफरत भरे संदेश आ रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वानखेड़े ने कहा "मेरा व्यक्तिगत मानना है कि इसका मेरे काम या पेशे से कोई लेना-देना नहीं है। अपनी व्यक्तिगत हैसियत से, मैंने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया है। मैं अदालती कार्यवाही या इससे जुड़े मुद्दों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। यह आत्म-सम्मान, व्यक्तिगत गरिमा और व्यक्तिगत सम्मान का मामला है।"

    नशाखोरी के खिलाफ काम करने वालों का अपमान

    उन्होंने आगे कहा, "आप जो भी व्यंग्य या पैरोडी बनाएं, अपने लोगों या पेशे पर ही बनाएं। आज, नशाखोरी हमारे देश के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गया है और ऐसी चीजों को उजागर करके, आप सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि मेरे साथ काम करने वालों और नशाखोरी के खिलाफ लड़ने वाले अन्य लोगों का अपमान कर रहे हैं।"


    मुझे न्यायपालिका पर भरोसा

    वानखेड़े ने न्याय व्यवस्था में अपना विश्वास व्यक्त करते हुए कहा, कि मुझे हमारी न्यायपालिका, हमारे संविधान और हमारे देश की व्यवस्था पर भरोसा है। मैं भारत सरकार का एक वफादार सिपाही हूं। हमारी व्यवस्था में कई जांच और संतुलन हैं और एक उचित नियम पुस्तिका है, संविधान है, जिसके अनुसार हम काम करते हैं। यहां एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता। सब कुछ नियमों और विनियमों के अनुसार किया गया है। यह किसी प्रचार की बात नहीं है, यह सम्मान की बात है। मुझे जिस तरह के नफरत भरे संदेश मिल रहे हैं, कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति इस पर चुप नहीं रहेगा। मैं इस कानूनी लड़ाई को हर संभव हद तक लड़ूँगा। मैंने सभी संदेश दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिए हैं।"

    उच्च न्यायालय ने जारी किया समन

    गौरतलब है कि बीते 8 अक्टूबर को दिल्ली उच्च न्यायालय ने वानखेड़े द्वारा दायर एक दीवानी मानहानि मुकदमे में रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और अन्य को समन जारी किया। उच्च न्यायालय ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और अन्य को सात दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिका में तीन दिनों के भीतर प्रत्युत्तर दाखिल करने को कहा गया है। मामले की सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी।

    वानखेड़े ने लगाया ये आरोप

    अपने मुकदमे में वानखेड़े ने प्रोडक्शन हाउस, नेटफ्लिक्स और अन्य के खिलाफ स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा, घोषणा और हर्जाने के रूप में राहत मांगी है। उन्होंने यह भी कहा है कि आर्यन खान के निर्देशन में बने पहले शो 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में एक झूठे, दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक वीडियो से वह आहत हैं। उन्होंने अपनी याचिका में दावा किया, "यह सीरीज़ नशीली दवाओं के खिलाफ प्रवर्तन एजेंसियों का भ्रामक और नकारात्मक चित्रण करती है, जिससे कानून प्रवर्तन संस्थानों में जनता का विश्वास कम होता है।"

    (समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)

    यह भी पढ़ें- समीर वानखेड़े की याचिका पर दिल्ली HC में सुनवाई, शाह रुख खान के प्रोडक्शन हाउस को जारी किया नोटिस

     