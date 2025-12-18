स्टूडेंट वीजा पर हैदराबाद से ऑस्ट्रेलिया गया था सिडनी हमले का मास्टरमाइंड, तेलंगाना पुलिस ने किया खुलासा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के बोंडी बीच पर हनुक्का त्योहार के दौरान हमला करने वाला साजिद अकरम मूल रूप से भारतीय था। वह हैदराबाद का रहने वाला है और साल 1998 में ऑस्ट्रेलिया चला गया था। ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद से अरकम कई वर्षों से ऑस्ट्रेलियाई नागरिकता प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वह सफल नहीं हो सका।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस के अनुसार, अरकम ने आखिरी बार अपना भारतीय पासपोर्ट साल 2022 में रिन्यू कराया था और उसने कभी पाकिस्तान का दौरा नहीं किया था। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि वह ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद जितनी बार भारत आया, वह उसकी निजी यात्रा थी। जो मुख्य रूप से परिवार और संपत्ति से जुड़ी थी। भारत में किसी चरमपंथी गतिविधि से उनका कोई संबंध नहीं मिला।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा खुफिया संगठन (ISIO) ने 2019 में साजिद के 24 वर्षीय बेटे और बोंडी बीच हत्याकांड के अन्य आरोपी नवीद से सिडनी में एक स्थानीय इस्लामिक स्टेट सेल से कथित संबंधों के संबंध में पूछताछ की थी। हालांकि, एएसआईओ ने उसे तत्काल खतरा न मानते हुए जांच में बरी कर दिया था।

खुफिया एजेंसी की निगरानी में नहीं था साजिद पुलिस ने आगे बताया कि साजिद ऑस्ट्रेलियाई खुफिया एजेंसियों की निगरानी में नहीं था और नवीद और वह भारत से संचालित होने वाले किसी भी चरमपंथी समूह से संबद्ध नहीं थे। तेलंगाना पुलिस के खुफिया अधिकारियों ने हैदराबाद में दोनों की यात्राओं की भी जांच की ताकि उनकी यात्राओं का उद्देश्य पता चल सके और वे किन लोगों से मिले थे। जांच के बाद पुलिस ने बताया कि ये यात्राएं निजी थीं और साजिद ज्यादातर अपने करीबी परिवार के साथ ही संपर्क में रहा।