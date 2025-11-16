MP के सागर में ट्रैक्टर और कार की जोरदार टक्कर, 25 लोग घायल; 7 की हालत गंभीर

डिजिटल डेस्क, सागर। मध्य प्रदेश के सागर में एक तेज रफ्तार कार अचानक से ट्रैक्टर-ट्रॉली में जा घुसी। इस हादसे में 25 लोगों बुरी तरह से घायल हैं, जिनमें 7 लोगों की हालत नाजुक है। इस हादसे से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।

यह हादसा सागर की सुल्तानपुर-बेगमगंज रोड पर एक गैस एजेंसी के पास हुआ। पुलिस के अनुसार, ट्रैक्टर की ट्रॉली में लगभग 40 लोग सवाल थे। सभी आसपास के गांव के रहने वाले थे और ट्रैक्टर में घर वापस लौट रहे थे। तभी रास्ते में यह हादसा हो गया।

कैसे हुआ हादसा? गांव के सभी लोग बांदा के पास स्थित नोनिया गांव में एक चमत्कारी कुएं के दर्शन करने गए थे। मान्यता है कि इस कुएं के पानी से कई गंभीर रोग ठीक हो जाते हैं। यही वजह है कि स्थानीय लोगों के मन में कुएं को लेकर गहरी आस्था है। हालांकि, कुएं का दर्शन करके लौटते समय शाम के लगभग 7:30 बजे एक कार ने ट्रैक्टर की ट्रॉली को टक्कर मार दी।

यह टक्कर इतनी तेज थी कि कई लोग ट्रॉली से कई मीटर दूर जाकर गिरे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, लोग सड़कों पर इधर-उधर जा गिरे और दर्द से तड़प रहे थे। पुलिस ने फौरन स्थानीय लोगों की मदद से सभी को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है।