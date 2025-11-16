Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ग्वालियर-झांसी हाईवे पर दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसी तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर; 5 लोगों की मौत

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 08:03 AM (IST)

    ग्वालियर-झांसी हाईवे पर सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली से टकरा गई, जिससे कार में सवार पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस और ग्रामीणों की मदद से शवों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    फॉर्च्यूनर-ट्रैक्टर टक्कर में पांच की दर्दनाक मौत

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ग्वालियर-झांसी हाईवे पर मालवा कॉलेज के ठीक सामने भीषण हादसा हुआ है। जहां रेत ले जा रहे ट्रेक्टर ट्राली में तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर गाड़ी जा घुसी। इस घटना में कार सवार पांच लोगों की मौके पर मौत हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दरअसल, यह घटना सुबह 6.30 बजे की है। फार्च्यूनर एमपी 07 सीजी 9006 झांसी की ओर से आ रही थी। मालवा कालेज के सामने जैसे ही गाड़ी गुजरी तो मोड़ से ट्रेक्टर-ट्राली निकला। ट्राली रेत से भरा हुआ था। फार्च्यूनर चला रहे युवक को संभालने तक का मौका नहीं मिला, क्योंकि फार्च्यूनर भी तेज रफ्तार में थी। 


    इस दौरान फार्च्यूनर ट्रैक्टर ट्राली में जा घुसी। आधी गाड़ी ट्राली के नीचे आ गई। फार्च्यूनर सवार पांचों की मौके पर ही मौत हो गई। इनकी लाशें ट्रैक्टर ट्राली और कार के बीच फंस गईं। कार चकनाचूर हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची। ग्रामीणों की मदद से कटर से गाड़ी काटना शुरू की गई है, ताकि बीच में फंसे हुए शवों को बाहर निकाला जा सके।

    झांसी रोड थाना क्षेत्र के अंतर्गत मलवा कॉलेज के सामने बड़ा हादसा हुआ है। पांच लोगों की मौत हुई है। मौके पर फोर्स भेजी है। खबर लिखे जाने तक मृतकों की पहचान नहीं हो सकी थी।