ग्वालियर-झांसी हाईवे पर दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली में घुसी तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर; 5 लोगों की मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ग्वालियर-झांसी हाईवे पर मालवा कॉलेज के ठीक सामने भीषण हादसा हुआ है। जहां रेत ले जा रहे ट्रेक्टर ट्राली में तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर गाड़ी जा घुसी। इस घटना में कार सवार पांच लोगों की मौके पर मौत हो गई।

दरअसल, यह घटना सुबह 6.30 बजे की है। फार्च्यूनर एमपी 07 सीजी 9006 झांसी की ओर से आ रही थी। मालवा कालेज के सामने जैसे ही गाड़ी गुजरी तो मोड़ से ट्रेक्टर-ट्राली निकला। ट्राली रेत से भरा हुआ था। फार्च्यूनर चला रहे युवक को संभालने तक का मौका नहीं मिला, क्योंकि फार्च्यूनर भी तेज रफ्तार में थी।



इस दौरान फार्च्यूनर ट्रैक्टर ट्राली में जा घुसी। आधी गाड़ी ट्राली के नीचे आ गई। फार्च्यूनर सवार पांचों की मौके पर ही मौत हो गई। इनकी लाशें ट्रैक्टर ट्राली और कार के बीच फंस गईं। कार चकनाचूर हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची। ग्रामीणों की मदद से कटर से गाड़ी काटना शुरू की गई है, ताकि बीच में फंसे हुए शवों को बाहर निकाला जा सके।