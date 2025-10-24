सबरीमाला सोना चोरी मामले में जांच तेज, सबूत जुटाने के लिए आरोपी को लाया गया बेंगलुरु
सबरीमाला सोना चोरी मामले में मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोत्ती को सबूत जुटाने के लिए बेंगलुरु ले जाया गया है, उसे 30 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में रखा गया है। त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड के पूर्व अधिकारी मुरारी बाबू को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। टीडीबी अध्यक्ष ने एसआइटी जांच पर संतोष जताया और खोए हुए सोने की बरामदगी की उम्मीद जताई है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सबरीमाला सोने की चोरी के मामले में मुख्य आरोपित उन्नीकृष्णन पोत्ती को शुक्रवार को सुबूत इकट्ठा करने के लिए बेंगलुरु ले जाया गया, जो कि चल रही जांच का हिस्सा है। पोत्ती को 30 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में रखा गया है।
त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड (टीडीबी) के पूर्व कार्यकारी अधिकारी मुरारी बाबू को गुरुवार को सबरीमाला सोने की चोरी के मामले में रन्नी कोर्ट द्वारा 14 दिनों के लिए हिरासत में लिया गया। उन्हें तिरुअनंतपुरम विशेष उप-जेल में स्थानांतरित किया जाएगा।
निलंबित चल रहे मुरारी बाबू को विशेष जांच दल (एसआइटी) द्वारा देर रात उनके निवास से गिरफ्तार किया गया। उन्हें तिरुअनंतपुरम में अपराध शाखा कार्यालय में पूछताछ के बाद अदालत में पेश किया गया, जहां उनकी गिरफ्तारी का औपचारिक रूप से रिकार्ड किया गया।
इससे पहले, टीडीबी के अध्यक्ष पी.एस. प्रसांत ने कहा कि बोर्ड सबरीमाला में भगवान अयप्पा के मंदिर से सोने की चोरी के मामले में चल रही एसआइटी जांच से ''पूर्ण रूप से संतुष्ट'' है और आशा व्यक्त की कि खोया हुआ कीमती धातु बरामद किया जाएगा और दोषियों को सजा दी जाएगी। एसआइटी की जांच में टीडीबी को ''पूर्ण विश्वास'' है। उन्होंने दावा किया कि बोर्ड ने बाबू या पोत्ती को लाभ पहुंचाने वाले कोई आदेश जारी नहीं किए हैं।
(समाचार एजेंसी एएनआइ के इनपुट के साथ)
