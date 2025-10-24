सबरीमाला सोना चोरी मामले में जांच तेज, सबूत जुटाने के लिए आरोपी को लाया गया बेंगलुरु

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सबरीमाला सोने की चोरी के मामले में मुख्य आरोपित उन्नीकृष्णन पोत्ती को शुक्रवार को सुबूत इकट्ठा करने के लिए बेंगलुरु ले जाया गया, जो कि चल रही जांच का हिस्सा है। पोत्ती को 30 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में रखा गया है।

त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड (टीडीबी) के पूर्व कार्यकारी अधिकारी मुरारी बाबू को गुरुवार को सबरीमाला सोने की चोरी के मामले में रन्नी कोर्ट द्वारा 14 दिनों के लिए हिरासत में लिया गया। उन्हें तिरुअनंतपुरम विशेष उप-जेल में स्थानांतरित किया जाएगा। निलंबित चल रहे मुरारी बाबू को विशेष जांच दल (एसआइटी) द्वारा देर रात उनके निवास से गिरफ्तार किया गया। उन्हें तिरुअनंतपुरम में अपराध शाखा कार्यालय में पूछताछ के बाद अदालत में पेश किया गया, जहां उनकी गिरफ्तारी का औपचारिक रूप से रिकार्ड किया गया।