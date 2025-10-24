केरल में वामपंथियों में आतंरिक विवाद, पीएम श्री योजना में शामिल होने पर CPI ने पिनराई सरकार पर साधा निशाना 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल में सत्तारूढ़ गठबंधन लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) में मतभेद सामने आए हैं। शिक्षा विभाग ने हाल ही में केंद्र सरकार के साथ पीएम श्री योजना में शामिल होने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके बाद सीपीआई ने पिनराई सरकार पर निशाना साधा है।

सीपीआई के राज्य सचिव बिनॉय विश्वम ने इस कदम के पीछे गंभीर साजिश और शिक्षा मंत्री वी. शिवकुट्टी पर एकतरफा फैसला लेना का आरोप लगया है। सीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डी राजा को लिखे पत्र में विश्वम ने कहा कि सीपीएम ने गठबंधन के नियमों का उल्लंघन किया है।

'अकेले ही ले लिया फैसला' विश्वम ने लिखा, "शिक्षा मंत्री ने अकेले ही यह फैसला किया। राष्ट्रीय नेतृत्व को इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए।" उन्होंने आगे कहा कि इस हस्ताक्षर ने केंद्र के खिलाफ एलडीएफ की लड़ाई को कमजोर कर दिया है।

सख्त कदम उठा सकती है सीपीआई सूत्रों का कहना है कि सीपीआई कड़े कदम उठाने पर विचार कर रही है, जिसमें कैबिनेट मीटिंग में शामिल न होना भी शामिल है और हो सकता है कि वह सिर्फ बाहर से समर्थन दे। इस बारे में पार्टी आज फैसला लेगी। साथ ही इस बारे में सीपीएम के राज्य सचिव एमवी गोविंदन से बातचीत करेगी।