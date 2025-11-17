Language
    सबरीमाला सोना मामले में जांच के लिए SIT पहुंची पहाड़ी मंदिर, सारा सच आएगा बाहर

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 12:30 AM (IST)

    केरल के सबरीमाला मंदिर से सोना गायब होने के मामले में एसआईटी जांच के लिए पहाड़ी मंदिर पहुंची। केरल उच्च न्यायालय के सुझाव पर, जांच सोमवार दोपहर बाद होगी। डीएसपी एस शशिधरन के नेतृत्व में टीम पम्पा पहुंची, जिसमें फोरेंसिक विशेषज्ञ भी शामिल हैं। एसआईटी ने द्वारपालक मूर्तियों की जांच की अनुमति मांगी थी, जिसके बाद न्यायालय ने मूर्तियों की प्लेटों का वजन करने का निर्देश दिया।

    Hero Image

    सबरीमाला सोना मामले में जांच के लिए SIT पहुंची पहाड़ी मंदिर (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल के सबरीमाला मंदिर से सोना गायब होने की जांच कर रही एसआइटी रविवार को जांच के लिए पहाड़ी मंदिर पहुंची। केरल हाई कोर्ट के सुझाव के अनुसार, यह जांच सोमवार दोपहर बाद किया जाएगा।

    जांच अधिकारी डीएसपी एस शशिधरन के नेतृत्व में टीम रविवार सुबह पम्पा पहुंची। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस के अलावा रासायनिक विश्लेषकों सहित फोरेंसिक विशेषज्ञ भी इस जांच में शामिल होंगे।

    SIT ने मांगी थी जांच की अनुमति

    हाल ही में एसआइटी ने न्यायालय से द्वारपालक (संरक्षक देवता) की मूर्तियों की वैज्ञानिक जांच करने की अनुमति मांगी थी, जिससे 2019 में दर्ज सोने के नुकसान का पता लगाया जा सके। इसके बाद न्यायालय ने एसआइटी को द्वारपालक (संरक्षक देवता) की मूर्ति की प्लेटों और पा‌र्श्व स्तंभ प्लेटों का वजन करने का निर्देश दिया।

