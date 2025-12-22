Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अरुणाचल में स्थानीय निकाय चुनावों में सत्तारूढ़ भाजपा का परचम, 245 में से 170 सीटों पर किया कब्जा 

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 02:00 AM (IST)

    अरुणाचल प्रदेश में भाजपा ने स्थानीय निकाय चुनावों में शानदार प्रदर्शन किया है। जिला परिषद की 245 में से 170 सीटें और ग्राम पंचायत की 8,208 में से 6,08 ...और पढ़ें

    Hero Image

    अरुणाचल प्रदेश में भाजपा की जीत।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अरुणाचल प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा ने स्थानीय निकाय चुनावों में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। भाजपा ने जिला परिषद की 245 सीटों में से 170 सीटें जीतीं। इस तरह ग्राम पंचायत चुनावों में भी भाजपा ने 8,208 सीटों में से 6,085 सीटें जीतीं। ये चुनाव 15 दिसंबर को संपन्न हुए थे और अधिकारियों ने रविवार को परिणामों की घोषणा की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भाजपा ने इटानगर नगर निगम (आएमसी) चुनावों में 20 वार्डों में से 14 पर विजय प्राप्त की। हालांकि, क्षेत्रीय पीपल पार्टी आफ अरुणाचल (पीपीए) पासीघाट नगर परिषद (पीएमसी) में आठ में से पांच वार्ड जीतकर सफलता हासिल की, जबकि भाजपा ने दो वार्ड जीते। एक वार्ड में निर्दलीय उम्मीदवार ने विजय प्राप्त की। कांग्रेस आईएमसी और पीएमसी चुनावों में एक भी सीट नहीं जीत सकी।

    पीएम मोदी ने की प्रदर्शन की सराहना

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भाजपा के इस प्रभावशाली प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने एक्स पर लिखा- ''अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने बेहतर शासन की राजनीति के प्रति अटूट समर्थन दिखाया है। यह राज्य के विकास के लिए काम करने की हमारी प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। मैं अरुणाचल प्रदेश के लोगों का धन्यवाद करता हूं। '' उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत को भी सराहा।

    सीएम खांडू ने क्या कहा?

    मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी मतदाताओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा- ''मैं अरुणाचल प्रदेश के लोगों का आभारी हूं जिन्होंने भाजपा के प्रति अपार समर्थन दिखाया।'' खांडू ने इटानगर में विजय समारोह में भाग लिया, जहां नव निर्वाचित पार्षदों का सम्मान किया गया।

    राज्य चुनाव आयोग के अनुसार, भाजपा ने 245 जिला परिषद सीटों में से 170 सीटें जीतीं, जिनमें से 59 बिना मुकाबले थीं। ग्राम पंचायत चुनावों में भी भाजपा ने 8,208 सीटों में से 6,085 सीटें जीतीं। आयोग के सचिव तारू तलो ने बताया कि 47 ग्राम पंचायत सीटों के परिणाम लाटरी द्वारा तय किए गए।

    यह भी पढ़ें: अरुणाचल की ईटानगर नगर निगम में भाजपा जीती, कांग्रेस का नहीं खुला खाता