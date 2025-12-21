अरुणाचल की ईटानगर नगर निगम में भाजपा जीती, कांग्रेस का नहीं खुला खाता

पीटीआई, ईटानगर। ईटानगर नगर निगम के चुनावों में भाजपा ने जीत हासिल की है। पासीघाट नगर परिषद (पीएमसी) में पीपुल्स पार्टी आफ अरुणाचल (पीपीए) को सफलता मिली है। अरुणाचल प्रदेश में शनिवार को स्थानीय चुनावों के परिणाम घोषित किए गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राज्य चुनाव आयोग के सचिव तारू तलो ने बताया कि भाजपा ने ईटानगर नगर निगम चुनावों में 20 में से 14 सीटें जीती हैं। राकांपा ने तीन, लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) ने दो सीटें जीती हैं। एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार ने जीती।

पीपीए ने पासीघाट नगर परिषद में आठ वार्डों में से पांच पर जीत दर्ज की। भाजपा ने दो सीटें जीतीं जबकि एक निर्दलीय को जीत मिली। कांग्रेस ईटानगर और पासीघाट दोनों नगर निकायों में एक भी सीट जीतने में असफल रही।